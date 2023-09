Jesteśmy rozczarowani decyzją Unii Europejskiej w sprawie nieprzedłużenia embarga na import zbóż do 5 krajów UE; wygląda na to, że Unia nie myśli o budowie mechanizmów na przyszłość - powiedział w poniedziałek w Brukseli minister rolnictwa RP Robert Telus.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus / Paweł Supernak / PAP

Jesteśmy rozczarowani i zaniepokojeni, że Unia Europejska nie myśli o tym, żeby budować mechanizmy na przyszłość. To nie jest załatwienie sprawy na teraz; to jest załatwienie sprawy na przyszłość. Nie tylko zboża, ale ukraińskich produktów - powiedział polski minister, zwracając uwagę, że wprowadzenie zakazu importu do Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier i Bułgarii ustabilizowało sytuację, przez co wolumen eksportu zboża z Ukrainy drogą lądową zwiększył się.

Eksport z Ukrainy jest i zboże jedzie tam, gdzie jest ono potrzebne. Zbudowanie tych mechanizmów polega na tym, żeby to zboże, które przed wojną jechało do krajów afrykańskich, arabskich.. żeby (ono) nie jechało do Europy, tylko do krajów, gdzie jest potrzebne - przekonywał Robert Telus.

Również zwróciłem uwagę na temat zboża rosyjskiego. Wiemy, że od południa Europy płynie zboże rosyjskie, co również powoduje niższą cenę zboża w Europie. A brakuje tego zboża w krajach, gdzie trafiało przed wojną ukraińską. Jeżeli UE nie rozwiąże tej sytuacji, to ona spowoduje, że w tych krajach, dokąd zboże jechało przed wojną, będzie brakować żywności. I to jeszcze bardziej zdestabilizuje rynek światowy, sytuację na świecie - ostrzegł minister rolnictwa RP.

Większość krajów UE popiera decyzję KE

Większość krajów członkowskich Unii Europejskiej popiera zaproponowane w piątek przez Komisję Europejską rozwiązanie w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. "Komisja Europejska wykonała dobrą pracę" - powiedział hiszpański minister rolnictwa Luis Planas Puchades. Jego kraj obecnie przewodniczy pracom w UE.

Większość ministrów rolnictwa krajów zachodnich uważa, że trzeba zachować solidarność z Ukrainą; podkreślają, że zboże jest dla Ukraińców ważną częścią dochodu. Krytycznie oceniają natomiast jednostronne blokady.

Fakt, że jakikolwiek kraj wprowadza jednostronne środki wbrew jednolitemu rynkowi, jest niezgodne z unijnym prawem, ale ocena należy do Komisji Europejskiej - powiedział hiszpański minister rolnictwa Luis Planas Puchades.

Z informacji brukselskiej korespondentki RMF FM wynika jednak, że KE na razie nie będzie się spieszyć z karaniem Polski . Nie ma obecnie apetytu na jakieś mocne działania wobec Polski - usłyszała dziennikarka RMF FM od wysokiego rangą urzędnika KE.

Fińska minister rolnictwa wyraziła natomiast zrozumienie dla Ukrainy, która chce pozwać Polskę, Słowację i Węgry do Światowej Organizacji Handlu . Sari Essayah powiedziała, że trzeba przestrzegać międzynarodowych i unijnych zobowiązań.

Polska, Słowacja i Węgry przedłużyły embargo

W piątek Ursula von der Leyen ogłosiła, że zakaz importu ukraińskiego zboża nie zostanie utrzymany. Po decyzji Komisji Europejskiej Polska, Słowacja i Węgry przedłużyły zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy.

Tego samego dnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy do Polski produktów rolnych, m.in. pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku, słonecznika. Rozporządzenie weszło w życie 16 września.