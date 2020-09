Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Drema rozpoczynają się w Poznaniu. Przedstawiciele branży meblarskiej będą m.in. rozmawiać o stanie firm podczas epidemii. Odbędą się także mistrzostwa Polski we wbijaniu gwoździ.

Tegoroczna edycja wydarzenia, odbywająca się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, potrwa od wtorku do piątku 18 września. Podczas targów prezentowane będą najnowocześniejsze rozwiązania związane z obróbką drewna, przemysłem meblarskim i tartacznym oraz energią z drewna.

W halach MTP zobaczyć będzie można maszyny do rozkroju i szycia tkanin, komponenty do produkcji mebli oraz akcesoria meblowe, kleje i lakiery. Atrakcjami Dremy mają być m.in. zrobotyzowany warsztat stolarski czy Mistrzostwa Polski we wbijaniu gwoździ. Uczestnicy mają za zadanie wbić pięć 3,5-calowych gwoździ pięcioma uderzeniami młotka. Jak zaznacza nasz dziennikarz Mateusz Chłystun - liczy się nie siła, ale precyzja.

Jak podali organizatorzy, tegoroczna edycja targów odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego i specjalnych środków ostrożności, które mają zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno wystawcom, jak i zwiedzającym.

Wejście na wydarzenie wiąże się m.in. z bezdotykowym pomiarem temperatury z użyciem kamer termowizyjnych, wypełnieniem ankiety epidemiologicznej, dezynfekcją dłoni czy koniecznością zasłaniania ust i nosa. Osoby, u których zaobserwowane zostaną jakiekolwiek oznaki zakażenia, nie będą miały wstępu na teren targów. Układ stoisk przestrzeni wystawienniczych uwzględnia poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów - podkreślili organizatorzy.

Biuro prasowe MTP podkreśliło, że Targi Drema należą do ścisłej czołówki największych wystaw światowych branży obróbki drewna. Tegoroczna edycja tego wydarzenia będzie okazją do kompleksowego zaprezentowania rozwiązań technologicznych dla przemysłu drzewnego i meblarskiego - od surowców, materiałów i komponentów do zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń do produkcji mebli - podano.

W trakcie wydarzenia odbędzie się m.in. V Ogólnopolski Kongres Meblarski "POLSKIE MEBLE - KONKURENCYJNA POLSKA", organizowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli.

Tegoroczne hasło kongresu to: "Gospodarka post covid - wyzwania dla polskiej branży meblarskiej". Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. gospodarki post-covid i zmian w układzie sił na światowym rynku mebli; budowania marki własnej jako elementu kreowania przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych; zmianie gustów konsumentów spowodowanej pandemią czy budowania alternatywnych kanałów dystrybucji - wskazało biuro prasowe MTP.

Podczas targów zaplanowano także m.in. spotkanie kobiet związanych z branżą meblarską pod hasłem "Między siłą a wrażliwością - kobiety w świecie mebli".