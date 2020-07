Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher mocno zaznaczyła dziś swoją obecność w polskiego polityce odpowiadając na na Twitterze politykom Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Beacie Mazurek zarzuciła, że "szerzy kłamstwo", a Marcina Bosackiego zapewniła, że ciężko pracowała, żeby ukończyć budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher / Leszek Szymański / PAP

Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki napisał na Twitterze, że były prezydent USA Barack Obama "wyrzucił" prezydenta Rosji Władimira Putina z G8, zaś obecny prezydent USA Donald Trump "chce go tam przywrócić". "Obama zaczął budować tarczę w Redzikowie, Trump to spowolnił" - stwierdził senator KO.

Senatorowi odpowiedziała ambasador Mosbacher. "Wręcz przeciwnie, ciężko pracowałam z amerykańską i polską stroną, aby ukończyć budowę w Redzikowie tak szybko, jak to możliwe, pomimo opóźnień podwykonawców. Odstraszanie pozostaje naszym priorytetem!" - napisała amerykańska ambasador na Twitterze.

W maju 2016 r. ruszyły prace w Redzikowie, wybranym na miejsce jednej z europejskich baz amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. W Polsce znajdą się wyrzutnie pocisków przechwytujących SM-3 systemu Aegis Ashore. Umowę o rozmieszczeniu w Polsce antybalistycznych rakiet przechwytujących oba kraje podpisały w sierpniu 2008 roku.



Baza w Redzikowie z załogą licząca ponad 200 amerykańskich marynarzy miała być gotowa w 2018 r., obecnie zapowiadana data ukończenia inwestycji to 2022 r.; opóźnienia wiążą się z ukończeniem części bazy, w której mają się znaleźć systemy wspierające instalację.

Mosbacher do Mazurek: "szerzy pani coś, co jest kłamstwem"

Dyplomatka postanowiła też odpowiedzieć europosłance Prawa i Sprawiedliwości. W niedzielę byłą rzeczniczka PiS krytykowała kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego za kwestię debaty.



"Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek" - napisała na Twitterze Mazurek, nawiązując do debaty prezydenckiej, którą w minionym tygodniu próbował zorganizować TVN oraz portale Onet i WP.



Do tego wpisu odniosła się w poniedziałek ambasador USA w Polsce.



"Beata Mazurek - dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków" - napisała Mosbacher.



W odpowiedzi była rzeczniczka PiS odwołała się z kolei do słów byłego szefa MON i likwidatora Wojskowych Służb Informacyjnych Antoniego Macierewicza.



"Pani ambasador, nie wie Pani tego? Antoni Macierewicz pytany o twierdzenia raportu, że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL, Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (tajny współpracownik WSI), byłego dyrektora FOZZ, przyznał on, że był agentem służb wojska PRL. W raporcie napisano m.in. że wywiad wojskowy PRL 'odejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej'. Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie" - napisała Mazurek.