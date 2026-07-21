Tak może wyglądać rosyjska prowokacja. Kosiniak-Kamysz o użyciu ukraińskich dronów

RMF24

Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony do prowokacji wobec państw NATO, w tym Polski - takie ostrzeżenie przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Scenariusz rosyjskiej operacji "pod fałszywą flagą" był jednym z tematów obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak mogłaby wyglądać taka operacja? Nad Polską albo innymi krajami wschodniej flanki Sojuszu Północno-Atlantyckiego może się pojawić rój bezzałogowców. Ich oznaczenia, miałyby wskazywać na to, że należą do ukraińskiego wojska.

Mieliśmy prowokacje z użyciem dronów, więc widzieliśmy do czego jest Federacja Rosyjska zdolna, dlatego nasza czujność i informacja, że takie działania mogą się pojawić jest ważnym elementem – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej.

Szef MON dodał, że zagrożone taką operacją mogą być Polska, kraje bałtyckie, Finlandia czy Rumunia. Podczas posiedzenia komitetu rozmawiano także o innych zagrożeniach hybrydowych, którymi Rosja wywiera presję na Zachód - mowa między innymi o zakłócaniu sygnału GPS, czy organizowaniu akcji dywersyjnych.

Masowe ataki Rosji

Wicepremier podał, że duża część wtorkowych obrad była poświęcona sytuacji na Ukrainie.

W tym kontekście powiedział, iż „tym wszystkim, którzy myślą”, że m.in. nie należy pomagać Ukrainie w walce z Rosją, chce przytoczyć przedstawione przez szefa Sztabu Generalnego WP dane, odnoszące się do „liczby potyczek, które zainicjowała Federacja Rosyjska w minionym tylko tygodniu”.

To 904 potyczki, czyli akcje wywołane przeciwko wojsku ukraińskiemu na linii frontu czy w innym obszarze – powiedział szef MON. Wymienił wśród nich ataki lotnicze, szczególnie w nocy z soboty na niedzielę, użycie pocisków manewrujących, bomb szybujących czy też użycie pocisków balistycznych „w najwyższym stopniu od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w 2022 roku”.

Nigdy tylu, w tak krótkim czasie, pocisków manewrujących i balistycznych nie było użytych – podkreślił wicepremier. To do wszystkich tych, którzy sieją fałszywą propagandę, że należy wstrzymać pomoc dla walczącej Ukrainy, na przykład ze strony Unii Europejskiej - dodał.

40 pocisków w 40 minut. Eksplozje i toksyczny dym po rosyjskim ataku W nocy Rosja przeprowadziła największy atak balistyczny na stolicę Ukrainy. W ciągu zaledwie 40 minut na Kijów spadło około 40 pocisków typu Iskander-M, Cyrkon i S-400. , powodując pożary i duże straty w budynkach mieszkalnych.

Wcześniej szef MON przytoczył inne z tematów poruszanych na wtorkowych obradach – wśród nich między innymi ustalenia z tegorocznego szczyty NATO w Ankarze, który się odbył początku lipca. Podkreślił, że postanowienia ze szczytu są przez wszystkie państwa realizowane i Polska też będzie dalej uczestniczyła we wspieraniu Ukrainy.

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