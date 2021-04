Ponad dwa miesiące zajęło policji ustalenie, kim jest tajemniczy pasażer pociągu Berlin-Warszawa. Mężczyzna nie miał żadnych dokumentów, nie było go ani w bazie osób zaginionych, ani poszukiwanych przestępców. Od czasu znalezienia go w pociągu na początku stycznia - milczał.

Tajemniczy pasażer / foto. Policja Lubuska /

10 stycznia policjanci ze Świebodzina zostali wezwani przez obsługę pociągu relacji Berlin-Warszawa. Chodziło o niepokojące zachowanie jednego z pasażerów.

Człowiek o schludnym wyglądzie i ubiorze siedział w jednym z wagonów wpatrzony w jeden punkt. Nie odpowiadał na pytania, nie było z nim żadnego kontaktu. Nie miał biletu, bagażu ani dokumentów.

Mężczyzna milczał, jakby był nieobecny, dlatego dla jego bezpieczeństwa został umieszczony w szpitalu, a policja od tamtej pory robiła wszystko, by ustalić kim jest.

Nie było go w żadnej bazie: ani osób zaginionych, ani poszukiwanych za przestępstwa.

Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że człowiek ten posługuje się w stopniu co najmniej komunikatywnym kilkoma językami: niemieckim, rosyjskim, łotewskim i ukraińskim. Zaczęli podejrzewać, że może być cudzoziemcem.

Opublikowali jego zdjęcia z prośbą o pomoc w identyfikacji.

Pomogli koledzy z Niemiec

Dziś już wiemy, że tajemniczy pasażer pociągu to urodzony na Łotwie 37-latek. Mężczyzna nie ma żadnego obywatelstwa - jest tzw. bezpaństwowcem.

W ustaleniu jego tożsamości pomogła policja niemiecka.

Okazało się, że legalnie przebywa na terytorium Strefy Schengen na podstawie wydanej mu w Niemczech karty stałego pobytu, którą niestety zagubił. Nie jest człowiekiem karanym, czy też poszukiwanym za przestępstwa.

"Znamy już jego tożsamość, ale nie poznaliśmy powodów, dla których nie chciał nikomu mówić o sobie" - powiedział Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Lekarze uznali, że 37-latek jest w stanie samodzielnie funkcjonować i wypisali go ze szpitala. Dostał pieniądze od Ośrodka Pomocy Społecznej z gminy Skąpe, by mógł podjąć dalszą podróż do celu, który sam wybrał.