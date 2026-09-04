Tajemnicza śmierć operatora filmowego Witolda Płóciennika. Prokuratura wszczyna śledztwo

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Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Witolda Płóciennika. Ciało 56-letniego operatora filmowego znaleziono w czwartek w miejscowości Lubniewice w województwie lubuskim. Filmowiec przyjechał tam odpocząć po pracy na planie serialu.

Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę, 29 sierpnia, nad Jeziorem Lubiąż. Zaniepokojona rodzina zgłosiła jego zaginięcie w poniedziałek, co uruchomiło szeroko zakrojone poszukiwania.

Ciało znalezione przez ochotnika

W czwartek wieczorem ciało 56-latka zostało odnalezione przez jedną z osób cywilnych, która brała udział w poszukiwaniach jako ochotnik. Ciało znajdowało się w lesie na obrzeżach Lubniewic. Na miejscu przeprowadzono oględziny i inne czynności procesowe z udziałem prokuratora.

Prokuratura bada sprawę

Tożsamość zmarłego potwierdził członek rodziny. Jak poinformowała w czwartek Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., „oględziny na miejscu zdarzenia przeprowadził prokurator. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, która ma wyjaśnić, czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do niej z przyczyn naturalnych”.

Sekcja zwłok została zaplanowana na wtorek.

W piątek reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat poinformował, że prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, ale jest to wyjściowa kwalifikacja, która może ulec zmianie w toku prowadzonego postępowania.

Okoliczności, czas i miejsce znalezienia ciała nie pozwalają bowiem wprost określić wstępnej przyczyny śmierci - podkreśla prokuratura.

Kim był Witold Płóciennik?

Witold Płóciennik był cenionym operatorem filmowym. W 2019 r. został nagrodzony za zdjęcia do filmu „Ikar. Legenda Mietka Kosza” na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Rok później zdobył Nagrodę Główną w Konkursie Filmów Polskich na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage” w Toruniu za zdjęcia do filmu „Zieja”.

Był autorem zdjęć m.in. do „Wymyku”, „Carte Blanche” czy „Za niebieskimi drzwiami”. Pracował także przy serialach „Stulecie Winnych” i „Klangor”.