RMF24

W trakcie poszukiwań w województwie lubuskim znaleziono ciało znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika - tę informację potwierdziła RMF FM prokuratura.

Znaleźliśmy ciało mężczyzny, na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - mówiła przed godz. 20 sierżant Martyna Litka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie.

RMF FM potwierdziło, że zidentyfikowano ciało Witolda Płóciennika.

Ciało Witolda Płóciennika zostało dziś odnalezione w trakcie poszukiwań w województwie lubuskim - potwierdza RMF FM Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Poszukiwania cenionego operatora

Witold Płóciennik zaginął 29 sierpnia. Ostatni raz widziano go w Lubniewicach, gdzie przyjechał, by odpocząć i zrelaksować się nad wodą.

Witold Płóciennik był cenionym operatorem filmowym. W 2019 r. został nagrodzony za zdjęcia do filmu „Ikar. Legenda Mietka Kosza” na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rok później zdobył Nagrodę Główną w Konkursie Filmów Polskich na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage” w Toruniu za zdjęcia do filmu „Zieja”.

Był autorem zdjęć m.in. do „Wymyku”, „Carte Blanche” czy „Za niebieskimi drzwiami”. Pracował także przy serialach „Stulecie Winnych” i „Klangor”.