Trzy promile za kierownicą na S17. Szokujące zachowanie kierowcy

RMF24

Dzięki czujności jednego z kierowców, policjanci z Garwolina (woj. mazowieckie) zatrzymali 50-latka, który prowadził samochód na S17 mając aż 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany na MOP-ie Lipówki, gdzie wyrzucał butelkę po wypitym alkoholu. Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie może trafić do więzienia na 3 lata.

Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w minioną środę przed godziną 11:00. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie (woj. mazowieckie) otrzymał zgłoszenie od kierowcy podróżującego trasą S17 w kierunku Lublina.

Z relacji świadka wynikało, że kierowca Toyoty miał poważne problemy z utrzymaniem toru jazdy – kilkukrotnie zjeżdżał na pobocze, a następnie wjechał na MOP Lipówki. Po zatrzymaniu pojazdu mężczyzna zataczał się i wyrzucił butelkę po alkoholu.

Policja szybko na miejscu

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Policjanci zastali 50-letniego mieszkańca Warszawy, który – jak wykazało badanie – miał w organizmie 3 promile alkoholu. Mężczyzna przyznał, że pił alkohol poprzedniego dnia, a w trakcie podróży dokupił sobie kolejny alkohol, który wypił przed zjazdem na MOP.

Konsekwencje i apel policji

Nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany, trafił do policyjnej celi i stracił prawo jazdy. W czwartek usłyszał zarzuty. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia.