"W Polsce mamy duży rynek chętnych na usługi seksualne nastolatek. Jako kobieta nie do końca to rozumiem, ale tak po prostu jest" - oceniła w rozmowie z Onetem Irena Dawid-Olczyk, prezeska fundacji La Strada. "Nie ma przy tym świadomości, że płacenie za seks z osobami poniżej 18. roku życia jest przestępstwem. Mam wrażenie, że istnieje na to społeczna zgoda, dopóki raz na pięć lat nie zrobimy o tym filmu" - zauważyła.

