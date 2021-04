3 Maja w Warszawie odbędzie się debata prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy - poinformował prezydencki minister Wojciech Kolarski. Planowane jest też polsko-litewskie zgromadzenie posłów i senatorów, na którym głos zabiorą prezydenci obu państw.

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja w tym roku będzie mieć wyjątkowy charakter. Wiąże się to z faktem, że obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w Warszawie odbędzie się szczyt prezydentów z naszego regionu, którzy przyjadą do stolicy Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, żeby wspólnie z Polską cieszyć się z tego święta - powiedział PAP Wojciech Kolarski. Zaznaczył, że święto Konstytucji 3 Maja jest nie tylko ważne dla Polski, ale jest też świętem ważnym dla Litwinów. Tak, jak polski Sejm ustanowił ten rok rokiem Konstytucji 3 Maja, tak też parlament Republiki Litewskiej ustanowił rok 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja i aktu zaręczenia narodu - powiedział prezydencki minister.



Według zapowiedzi Kolarskiego. tegoroczne obchody będą w sposób wyjątkowy "świętem Polski i świętem Litwy - krajów, których dzieje splotły się w wielowiekowej historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów". Przejawem wspólnego świętowania będzie także dwustronna wizyta prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy wraz z małżonką w Warszawie, do której dojdzie w niedzielę 2 maja. Tego dnia wieczorem w Belwederze odbędzie się spotkanie obu par prezydenckich.



W poniedziałek 3 maja w gmachu polskiego Sejmu odbędzie się zgromadzenie posłów i senatorów Rzeczpospolitej oraz posłów Republiki Litewskiej z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent Duda oraz prezydent Nauseda wygłoszą tam okolicznościowe wystąpienia - przekazał prezydencki minister. Następnie polska i litewska para prezydencka wezmą udział w mszy świętej za Ojczyznę w Katedrze św. Jan Chrzciciela w Warszawie.

W południe na Zamku Królewskim spotkają się prezydenci pięciu państw regionu: Polski - Andrzej Duda, Litwy - Gitanas Nauseda, Estonii - Kersti Kaljulaid, Łotwy - Egils Levits oraz Ukrainy - Wołodymyr Zełenski. Podpiszą na Zamku Królewskim wspólną deklarację w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie obędzie się debata o przyszłości Europy. Prezydenci będą wspólnie rozmawiać o Europie, o dziedzictwie przeszłości, o wspólnym doświadczeniu historii oraz o obecnej współpracy, wspólnocie wartości i wspólnej wizji Europy w kontekście wydarzeń, które mają obecnie miejsce na kontynencie - powiedział minister Kolarski. Później prezydent Andrzej Duda odbędzie dwie bilateralne rozmowy: z prezydentem Ukrainy Wolodymyrem Zełenskim oraz z prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem.



Wieczorem w poniedziałek odbędzie się uroczysty obiad wydany przez prezydenta Dudę dla wszystkich prezydentów przybyłych na uroczystości 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z kolei we wtorek 4 maja będzie miała miejsce oficjalna dwustronna wizyta prezydent Estonii w Polsce.