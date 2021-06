Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 14-latka z Lipnicy Wielkiej. Chłopiec został odnaleziony na Słowacji. Poszukiwania trwały od piątku – prowadziła je nowotarska policja, ale zaangażowani byli również ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz słowackie grupy poszukiwawcze.

Poszukiwany 14-latek / KPP Nowy Targ /

To słowaccy funkcjonariusze policji odnaleźli chłopca w jeden z miejscowości w pobliżu granicy z Polską.

14-latkowi nic się nie stało, jest w dobrej kondycji, został już przekazany rodzicom. Chłopiec zostanie jeszcze poddany badaniom lekarskim.

14-latek był poszukiwany od piątku, kiedy to wyszedł wczoraj z domu ok. godz. 13, by pojeździć na hulajnodze. Potem rodzice utracili z nim kontakt.