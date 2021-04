Odnaleziono 8-letnią Małgosię, która w piątek po południu zaginęła w Kiełczowie koło Wrocławia.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Małgosia w piątek po południu wyszła z domu między godziną 15:00 a 16:00. Kiedy rodzice zorientowali się, że nie ma córki, zaczęli szukać dziecka na własną rękę. Potem zawiadomili policję.

"Rodzice przez kilka godzin próbowali znaleźć dziecko na własną rękę, kiedy nie przyniosło to rezultatów, zawiadomili policję. Natychmiast przystąpiliśmy do poszukiwań, ogłoszono alarm dla jednostki terenowej, ściągnięto dodatkową liczbę policjantów do pracy" - mówił rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu Łukasz Dutkowiak.

Poszukiwania dziecka były prowadzone przez całą noc. W akcji brali udział okoliczni mieszkańcy oraz ochotnicy. Wykorzystano quady oraz psy ratunkowe. Sprawdzano m.in. teren między wrocławskim Psim Polem, a Kiełczowem. Poszukiwaniom nie sprzyjał deszcz i chłód.

O odnalezieniu dziecka poinformowano w sobotę tuż przed godziną 9:00. Nie wiadomo, gdzie Małgosia spędziła minioną noc.



Dziewczynkę znalazła biegająca o poranku kobieta. Wraz z napotkanym mężczyzną odwieźli dziecko do domu. 8-latka miała przez całą drogę w samochodzie milczeć - mówił w rozmowie z TVN24.

Wciąż zbieramy informacje w tej sprawie. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.