"Projekt porozumienia politycznego ws. zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce, który może zostać zatwierdzony w środę w Waszyngtonie przez prezydentów Polski i USA, zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale też całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej" - podkreślił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Krzysztof Szczerski poinformował o zakończeniu negocjacji z USA / Piotr Nowak / PAP

Szczerski powiedział, że projekt porozumienia politycznego w sprawie zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce jest już przygotowany. Teraz, jeśli zaakceptują go prezydenci Polski Andrzej Duda i USA Donald Trump, to zostanie podpisany 12 czerwca w Waszyngtonie.

Prezydencki minister podkreślił, że "projekt porozumienia zwiększa amerykańską obecność w sposób, o którym mówił prezydent Duda, to znaczy zwiększa bezpieczeństwo Polski, a poprzez to bezpieczeństwo krajów całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej".



Szczerski powiedział, że o tych planach polski prezydent rozmawiał w ubiegłym tygodniu w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergem. Szczerski podkreślił, że Polsce zależy na transparentności w kwestii porozumienia i chcemy, aby odbyło się to w "sojuszniczych ramach". Dodał, że po ewentualnym podpisaniu porozumienia przez prezydentów Polska planuje briefing dla wszystkich członków NATO.





Długie negocjacje



Polska zabiega o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej, polegającej od kilku lat na rotacji bez przerw między kolejnymi zmianami. Pod koniec września ub.r. w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję na wspólną budowę bazy, która mogłaby nosić nazwę "Fort Trump".



Od poniedziałku z czterodniową wizytą w USA przebywa minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. We wtorek szef MON spotka się w Waszyngtonie z p.o. ministra obrony USA Patrickiem Shanahanem oraz z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa Johnem Boltonem; o dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności będzie rozmawiał w Kongresie z przewodniczącym senackiej komisji ds. sił zbrojnych Jimem Inhofe’em i przewodniczącym senackiej komisji ds. przydziałów budżetowych Richardem Shelbym.



Z kolei 12 czerwca oficjalną wizytę w Waszyngtonie złożą prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. Będzie to druga rozmowa w Białym Domu prezydentów Dudy i Trumpa; poprzednie spotkanie odbyło się jesienią ubiegłego roku.