Ponad 20 tysięcy przypadków krztuśca zarejestrowano w Polsce od początku tego roku. To wniosek z najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Oznacza to, że mamy do czynienia z aż 32 razy większą ilością zachorowań niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od połowy października bezpłatne szczepionki przeciwko krztuścowi mogą otrzymać kobiety w ciąży.

Specjalista chorób zakaźnych i pediatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Ernest Kuchar przyznaje, że to szczepienie chroni przede wszystkim ich dzieci.

Dlaczego szczepić ciężarne? Przede wszystkim dlatego, że przeciwciała odmatczyne, ten posag, ta wyprawka, którą matka przekazuje dzieciom, utrzymują się przez co najmniej 4 miesiące. To jest bardzo dużo. Kiedy dziecko jest najmniejsze, kiedy krztusiec przebiega najciężej, to dziecko jest wówczas chronione - wyjaśnił lekarz w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Krztusiec kojarzy nam się z kaszlem. Małe dzieci, zwłaszcza niemowlęta w pierwszym półroczu życia chorują znacznie ciężej, bo mają bezdechy - dodał.

Krztusiec w Polsce / Mateusz Krymski , Adam Ziemienowicz / PAP

Zabezpiecznie organizmu w newralgicznym momencie roku

Do grona zwolenników szczepień przeciwko krztuścowi należy także kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych profesor Adam Antczak.

W rozmowie z PAP mówił, że szczepienie przypominające przeciwko krztuścowi należy przyjmować raz na 10 lat.

Szczepić się powinny przede wszystkim dzieci oraz osoby starsze. "Starsi pacjenci to rzeczywiście grupa bardzo mocno narażona na zachorowania i ciężki przebieg zakażeń" - zwrócił uwagę specjalista. Wynika to z tego, że odporność osoby starszej jest osłabiona poprzez słabszą produkcję przeciwciał odpornościowych, a to sprawia, że z wiekiem dochodzi do szybszego namnażania się wirusów czy bakterii wewnątrz organizmu.

Poza tym prof. Antczak wskazuje także, że dziś warto pomyśleć przede wszystkim o szczepieniach przeciwko grypie i COVID-19. Jako szczególnie niebezpieczny wyróżnił wirus RSV.

Przed nami listopad, czas, który wyjątkowo sprzyja zakażeniom: niska temperatura powietrza, spotkania rodzinne, zanieczyszczenie powietrza wynikające z palenia w piecach węglem oraz innymi nieekologicznymi substancjami - tłumaczy pulmonolog.

W tym okresie szczególnie trzeba zadbać o zdrowie. Ciepłe ubrania i czapka w chłodne dni, a na co dzień zdrowe odżywianie: owoce, warzywa, witaminy, soki. To wszystko ma bardzo duże znaczenie. Jednak najważniejsze to fakt, że nic nie zastąpi szczepień ochronnych; są one najlepszą metodą profilaktyki przeciw sezonowym zakażeniom - przekonuje.