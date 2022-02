Idea jest prosta. Kto ma za dużo ubrań, butów, akcesoriów czy ceramiki, może je oddać, sprzedać lub wymienić. Wystarczy wystawić je na targach rzeczy używanych Less Waste Market, które już w niedzielę odbędą się w Szczecinie.

Targi rzeczy używanych odbędą się w Szczecinie po raz trzeci / Less Waste Market /

Już 20 lutego w Hali Odra odbędzie się trzecia edycja targów rzeczy używanych Less Waste Market.

Posiadacze zbyt dużej liczby ubrań, butów, akcesoriów czy ceramiki przychodzą, wystawiają się, oddają, sprzedają lub wymieniają. Wszystko by choć trochę przyczynić się do propagowania ekologicznych nawyków, a także pozbyć się zbędnych ubrań i przedmiotów.



W poprzednich edycjach wzięło udział ponad 60 wystawców, a każdy z odwiedzających mógł znaleźć coś dla siebie. Podczas trzeciej edycji ponownie pojawią się wystawcy oraz lokalni producenci działający w duchu less waste.

"Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują nowych ubrań, butów, ceramiki i akcesoriów, a nie chcą kupować kolejnych niezrównoważonych rzeczy "made in China". Zależy nam, aby tak jak w innych miastach w Polsce i na świecie, targ rzeczy używanych zagościł w Szczecinie na stałe. Dzięki takim inicjatywom możemy zmienić postawy szczecinian i choć trochę przyczynić się do ochrony naszej planety przed konsumpcjonizmem i katastrofą ekologiczną" - mówią organizatorzy nietypowych targów.

Organizatorzy do piątku czekają na zgłoszenia wystawców. Pobierają od nich symboliczną opłatę za udostępnienie stoiska. Wystawcy niekomercyjni zapłacą 5 złotych, komercyjni 15.

Targi rozpoczną się w niedzielę o 12, potrwają do 17. Hala Odra znajduje się przy bulwarze Maurycego Beniowskiego 5 w Szczecinie.