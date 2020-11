Strażacy ugasili pożar w szpitalu klinicznym nr 2 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Nie żyją 2 osoby. Potrzebna była ewakuacja pacjentów.

Straż pożarna na miejscu pożaru / Marcin Bielecki / PAP

Ogień pojawił się w budynku K - w którym mieści się Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych przed godziną 6. Do akcji gaszenia pożaru przystąpił od razu personel kliniki, jednocześnie o zdarzeniu natychmiast została powiadomiona straż pożarna.

Przebywający w klinice pacjenci (22 osoby, wszystkie w stanie stabilnym, nie są to tzw. pacjenci covidowi - podkreśla straż pożarna) i personel zostali ewakuowani do innego budynku szpitala, w bezpieczne miejsce. To osoby z lekkimi schorzeniami internistycznymi, nie było więc potrzeby lokowania ich na innych oddziałach na czas ewakuacji.



Strażak na miejscu pożaru

Pożar nie rozprzestrzenił się na resztę budynku kliniki i został ugaszony.

Do odwołania nieczynna jest Izba Przyjęć kliniki oraz Poradnia Nefrologiczna.



Wstępne ustalenia mówią o tym, że ogień zaprószył pacjent, który chciał zapalić papierosa. To on jest ofiarą śmiertelną pożaru. Zmarł też drugi z pacjentów, który przebywał w sali kliniki - poinformowała rzeczniczka szpitala na szczecińskich Pomorzanach Bogna Bartkiewicz.

Pacjentowi przebywającemu w tej samej sali udzielono pomocy kardiologicznej, jego stan ustabilizował się. Niestety, po kilku godzinach zmarł. To mężczyzna w bardzo podeszłym wieku, który od początku hospitalizacji był w stanie ciężkim - dodaje Bartkiewicz.





Policja na miejscu pożaru / Marcin Bielecki / PAP

Po oddymieniu pomieszczeń pacjenci mogli wrócić do kliniki, są w dobrym stanie. Okoliczności i przyczyny pożaru bada policja i prokuratura. Odcinek budynku, na którym wystąpił pożar jest wyłączony z użytku.

