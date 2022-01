Część tzw. trasy średnicowej, czyli szczecińskiej obwodnicy śródmiejskiej, otwarto w nocy z wtorku na środę. Wprowadzona została stała organizacja ruchu na Węźle Łękno.

Część trasy średnicowej, czyli szczecińskiej obwodnicy śródmiejskiej / Marcin Bielecki / PAP

Kierowcy mogą przejechać nowym odcinkiem obwodnicy śródmiejskiej od skrzyżowania z ul. Arkońską do al. Wojska Polskiego. W pełni przejezdna jest al. Wojska Polskiego i skrzyżowanie z wyspą centralną i zjazdem w ul. Traugutta.

Na skrzyżowaniu z ul. Arkońską zmienione zostało pierwszeństwo przejazdu - z ciągu ul. Arkońskiej na ciąg obwodnicy śródmiejskiej.

Obszar ulic Pawła Jasienicy i Moczyńskiego objęty został natomiast strefą ruchu z ograniczoną prędkością do 30 km/h. Skrzyżowanie ulic Moczyńskiego i Jasienicy oznakowane zostało jako równorzędne.

Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

W sobotę w rejonie Węzła Łękno - jak poinformował szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych. Uruchomione będą przystanki tramwajowo-autobusowe "Łękno" w ciągu al. Wojska Polskiego na torowisku tramwajowym, dla linii tramwajowych 1, 9, 12 i autobusowych 53, 60, 67 i 531.

Zlikwidowane zostaną też tymczasowe przystanki "Skłodowskiej".

Wielka inwestycja

Rejon Węzła Łękno to jedna z największych szczecińskich inwestycji drogowych. Projekt obejmował budowę kolejnego fragmentu tzw. trasy średnicowej, przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni, budowę parkingu park&ride oraz budowę skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł ma pełnić funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Budowa rozpoczęła się pod koniec 2018 r. Pierwotny termin oddania inwestycji został przekroczony o ponad rok.

Koszt prac to ok. 140 mln zł brutto. Zostały one dofinansowane ze środków unijnych.