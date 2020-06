Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alertem objęte są województwa śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

IMGW: Burze z gradem na południu Polski / Wojtek Jargiło / PAP

"Na wskazanym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz wiatrem w porywach do 80 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu" - informują synoptycy.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Sprawdź, gdzie jest burza!

Co nas czeka w pogodzie?

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.



W czasie burz opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu, prognozowana suma: do 30 mm na Pomorzu, Kujawach, wschodniej Wielkopolsce, Ziemi Łódzkiej oraz na południu kraju; na pozostałym obszarze do 20 mm. Temperatura maksymalna od 26 st. na zachodzie i południu do 31 st. na wschodzie, chłodniej nad morzem i w miejscowościach podgórskich: od 20 st. do 23 st.



Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, lokalnie na południu do 80 km/h.



W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, początkowo z gradem. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m, lokalnie 200 m. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 16 st. do 18 st., w miejscowościach podgórskich około 13 st.



Aktualne ostrzeżenia IMGW



Jaka sobota w pogodzie?

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a początkowo także z rozpogodzeniami. Po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez burz jedynie na Suwalszczyźnie i północy Podlasia. Prognozowana suma opadów w czasie burz na zachodzie kraju do 30 mm, na pozostałym obszarze do 20-25 mm. Temperatura maksymalna niemal w całym kraju od 28 st. do 30st., jedynie na krańcach północnych i północnym wschodzie oraz w miejscowościach podgórskich od 20 st. do 25 st.. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.