Świetna wiadomość dla studentów: Wielka Brytania i Szwajcaria wracają do Erasmus+

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Wielka Brytania i Szwajcaria ponownie dołączają do programu Erasmus+ – poinformowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Od 1 stycznia 2027 roku instytucje z obu tych państw będą uczestniczyć w wymianie akademickiej na takich samych zasadach jak kraje UE. Dla polskich studentów i wykładowców to powrót do najbardziej prestiżowych oraz wyczekiwanych kierunków edukacyjnych w Europie.

Erasmus+ ponownie z Wielką Brytanią i Szwajcarią od 2027 roku

Erasmus+ ponownie z Wielką Brytanią i Szwajcarią od 2027 roku / Shutterstock

Koniec wieloletniej przerwy: UK i Szwajcaria wracają do programu Erasmus+

Wielka Brytania i Szwajcaria wracają do programu Erasmus+ - poinformowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. i wycofała się z programu Erasmus+ pod koniec tego samego roku. Szwajcaria nie uczestniczy w pełni w programie Erasmus+ od 2014 roku. W referendum przeprowadzonym w tym samym roku szwajcarscy wyborcy opowiedzieli się za ograniczeniami imigracji, a wynik ten stał w sprzeczności z umową o swobodnym przepływie osób między Szwajcarią a Unią Europejską.

Od 1 stycznia 2027 r. instytucje z obu państw ponownie będą mogły uczestniczyć we wszystkich działaniach programu na takich samych zasadach jak podmioty z państw członkowskich UE i innych krajów stowarzyszonych.

Decyzja o powrocie Wielkiej Brytanii, która przed brexitem była jednym z najważniejszych kierunków europejskiej mobilności akademickiej, została sfinalizowana w kwietniu 2026 r. Pierwsze nabory obejmujące brytyjskie instytucje mają ruszyć jeszcze tej jesieni.

Stypendium socjalne dla studentów. Komu przysługuje? Studenci w Polsce mogą liczyć na szeroką ofertę wsparcia finansowego. W roku akademickim 2026/2027 przewidziano kilka rodzajów świadczeń, które mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych i pomoc w pokonywaniu codziennych trudności. Jednym z nich…

Prestiż, infrastruktura i budżety wielkości małych państw

Do brytyjskich uczelni uczestników Erasmusa przyciąga angielski jako język wykładowy. Poziom naukowy, edukacyjny, rozpoznawalność kształcenia i certyfikatów wydawanych przez brytyjskie uczelnie oraz bogata infrastruktura – to wszystko, z czego ponownie będą mogli korzystać polscy studenci. A budżety niektórych brytyjskich uczelni są porównywalne do budżetów małych państw – powiedziała Dyrektorka Biura Programów Szkolnictwa Wyższego FRSE Katarzyna Aleksy.

Dodała, że studenci i wykładowcy z Wielkiej Brytanii również będą przyjeżdżali do Polski.

Innowacje i miliony z biznesu – co oferuje Szwajcaria?

Zaznaczyła też, że Szwajcaria zajmuje pierwsze miejsce w Global Innovation Index edycja 2026, a w tzw. rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities) uczelnie szwajcarskie znajdują się na wysokich pozycjach.

Finansowanie uczelni przez biznes w Szwajcarii jest tak wysokie, że infrastruktura, poziom dydaktyczny i dostępność najnowocześniejszych technologii są tam niezrównane. Możliwość wymiany akademickiej z takimi partnerami to wielka szansa dla Polaków, także na podniesienie jakości kształcenia – oceniła dyrektor Aleksy.

Najdziwniejsze kierunki studiów. Nie tylko zarządzanie parafią i doradztwo filozoficzne 1 października rozpoczyna się rok akademicki 2026/2027. Niesłabnącą popularnością od lat cieszą się takie kierunki jak psychologia, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo czy informatyka. Polskie i zagraniczne uczelnie proponują również kierunki…

Wszystko w rękach polskich uczelni

Jej zdaniem Erasmus+ otwiera dla polskich uczelni – a Polska należy do najbardziej aktywnych uczestników europejskiej współpracy akademickiej – możliwość korzystania z szerszej sieci kontaktów i doświadczeń zagranicznych partnerów. Z kolei dla studentów powrót Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do programu to więcej możliwości wyjazdów i zdobywania międzynarodowych doświadczeń.

Szefowa Biura Programów Szkolnictwa Wyższego podkreśliła, że teraz wszystko w rękach polskich uczelni. Bo to one będą musiały zachęcić ośrodki akademickie w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do współpracy.

Czym jest program Erasmus+?

Nazwa programu nawiązuje do Erazma z Rotterdamu, uczonego i wykładowcy okresu renesansu, który podróżował po Europie, aby studiować i uczyć na wielu uniwersytetach.

Erasmus+ (ang. European Community Action Scheme for Mobility of University Students, czyli Europejski program Akcji na rzecz Mobilności Uniwersyteckich Studentów) to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Został ustanowiony przez Unię Europejską w 1987 r.; jego celem było promowanie ściślejszej współpracy między uniwersytetami i instytucjami szkolnictwa wyższego.

Jak podano na stronie Komisji Europejskiej, w ciągu prawie czterech dekad w programie wzięło udział ponad 16 mln uczestników - pracowników, studentów i osób uczących się w każdym wieku. Budżet programu na lata 2021-2027 szacuje się na 26,2 mld euro.