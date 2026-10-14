Świetna wiadomość dla studentów: Wielka Brytania i Szwajcaria wracają do Erasmus+

Koniec wieloletniej przerwy: UK i Szwajcaria wracają do programu Erasmus+
Wielka Brytania i Szwajcaria wracają do programu Erasmus+ - poinformowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. i wycofała się z programu Erasmus+ pod koniec tego samego roku. Szwajcaria nie uczestniczy w pełni w programie Erasmus+ od 2014 roku. W referendum przeprowadzonym w tym samym roku szwajcarscy wyborcy opowiedzieli się za ograniczeniami imigracji, a wynik ten stał w sprzeczności z umową o swobodnym przepływie osób między Szwajcarią a Unią Europejską.
Od 1 stycznia 2027 r. instytucje z obu państw ponownie będą mogły uczestniczyć we wszystkich działaniach programu na takich samych zasadach jak podmioty z państw członkowskich UE i innych krajów stowarzyszonych.
Decyzja o powrocie Wielkiej Brytanii, która przed brexitem była jednym z najważniejszych kierunków europejskiej mobilności akademickiej, została sfinalizowana w kwietniu 2026 r. Pierwsze nabory obejmujące brytyjskie instytucje mają ruszyć jeszcze tej jesieni.
Prestiż, infrastruktura i budżety wielkości małych państw
Do brytyjskich uczelni uczestników Erasmusa przyciąga angielski jako język wykładowy. Poziom naukowy, edukacyjny, rozpoznawalność kształcenia i certyfikatów wydawanych przez brytyjskie uczelnie oraz bogata infrastruktura – to wszystko, z czego ponownie będą mogli korzystać polscy studenci. A budżety niektórych brytyjskich uczelni są porównywalne do budżetów małych państw – powiedziała Dyrektorka Biura Programów Szkolnictwa Wyższego FRSE Katarzyna Aleksy.
Dodała, że studenci i wykładowcy z Wielkiej Brytanii również będą przyjeżdżali do Polski.
Innowacje i miliony z biznesu – co oferuje Szwajcaria?
Zaznaczyła też, że Szwajcaria zajmuje pierwsze miejsce w Global Innovation Index edycja 2026, a w tzw. rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities) uczelnie szwajcarskie znajdują się na wysokich pozycjach.
Finansowanie uczelni przez biznes w Szwajcarii jest tak wysokie, że infrastruktura, poziom dydaktyczny i dostępność najnowocześniejszych technologii są tam niezrównane. Możliwość wymiany akademickiej z takimi partnerami to wielka szansa dla Polaków, także na podniesienie jakości kształcenia – oceniła dyrektor Aleksy.
Wszystko w rękach polskich uczelni
Jej zdaniem Erasmus+ otwiera dla polskich uczelni – a Polska należy do najbardziej aktywnych uczestników europejskiej współpracy akademickiej – możliwość korzystania z szerszej sieci kontaktów i doświadczeń zagranicznych partnerów. Z kolei dla studentów powrót Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do programu to więcej możliwości wyjazdów i zdobywania międzynarodowych doświadczeń.
Szefowa Biura Programów Szkolnictwa Wyższego podkreśliła, że teraz wszystko w rękach polskich uczelni. Bo to one będą musiały zachęcić ośrodki akademickie w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do współpracy.
Czym jest program Erasmus+?
Nazwa programu nawiązuje do Erazma z Rotterdamu, uczonego i wykładowcy okresu renesansu, który podróżował po Europie, aby studiować i uczyć na wielu uniwersytetach.
Erasmus+ (ang. European Community Action Scheme for Mobility of University Students, czyli Europejski program Akcji na rzecz Mobilności Uniwersyteckich Studentów) to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Został ustanowiony przez Unię Europejską w 1987 r.; jego celem było promowanie ściślejszej współpracy między uniwersytetami i instytucjami szkolnictwa wyższego.
Jak podano na stronie Komisji Europejskiej, w ciągu prawie czterech dekad w programie wzięło udział ponad 16 mln uczestników - pracowników, studentów i osób uczących się w każdym wieku. Budżet programu na lata 2021-2027 szacuje się na 26,2 mld euro.