Stypendium socjalne dla studentów. Komu przysługuje?

RMF24

Studenci w Polsce mogą liczyć na szeroką ofertę wsparcia finansowego. W roku akademickim 2026/2027 przewidziano kilka rodzajów świadczeń, które mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych i pomoc w pokonywaniu codziennych trudności. Jednym z nich jest stypendium socjalne. Sprawdź, komu ono przysługuje i na jakich zasadach.

Rodzaje świadczeń dla studentów

Studenci uczelni wyższych w Polsce mają możliwość ubiegania się o różne formy bezzwrotnego wsparcia finansowego. Do najważniejszych świadczeń należą:

stypendium socjalne – dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

– dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; stypendium dla osób z niepełnosprawnością – skierowane do studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności;

– skierowane do studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności; stypendium rektora – dla najlepszych studentów osiągających wysokie wyniki w nauce lub wykazujących się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi;

– dla najlepszych studentów osiągających wysokie wyniki w nauce lub wykazujących się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi; zapomoga – jednorazowe wsparcie dla studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Złe wieści dla właścicieli zwierząt i nie tylko. Te artykuły drożeją najbardziej Wyprawa po codzienne zakupy może przynieść spore zaskoczenie. Badacze z UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito prześwietlili 95,4 tys. cen detalicznych. Z ich analizy sytuacji na sklepowych półkach wynika, że w sierpniu w ujęciu rocznym…

Kto może ubiegać się o świadczenia?

Prawo do świadczeń przysługuje szerokiej grupie studentów. Mogą się o nie ubiegać osoby studiujące na uczelniach publicznych i niepublicznych, jak również studenci uczelni i seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, jeśli tak stanowi ustawa lub umowa. Wsparcie przysługuje zarówno osobom na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, na wszystkich poziomach kształcenia: pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Są jednak wyjątki. Z pomocy nie mogą korzystać niektórzy żołnierze i funkcjonariusze służb państwowych, jeśli spełnią określone kryteria.

Pomysły dwa, obniżek zero. Idee rządu i prezydenta ws. cen paliw mogą nie wejść w życie Ani prezydencki projekt obniżki cen paliw, ani powtórzona przez rząd propozycja dodatkowego podatku dla koncernów paliwowych nie wejdą w życie - taki jest wniosek z nieoficjalnych rozmów dziennikarzy RMF FM z politykami koalicji i otoczeniem Karola…

Zasady przyznawania świadczeń

Świadczenia przysługują studentom przez określony czas. Można je pobierać przez łączny okres 12 semestrów. W przypadku studiów pierwszego stopnia maksymalny okres pobierania świadczeń wynosi 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia – 7 semestrów. Wyjątek stanowią jednolite studia magisterskie, które zgodnie z przepisami mogą trwać 11 lub 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych). W takich przypadkach okres ten wydłuża się do 14 semestrów.

Nie każdy student może jednak liczyć na świadczenia. Prawo do nich traci osoba, która już uzyskała tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, a także licencjata lub inżyniera, jeśli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Podobne zasady obowiązują osoby, które zdobyły już tytuły zawodowe za granicą.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może pobierać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku.

Ile zarabiają Polacy? Nowe dane GUS o wynagrodzeniach Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o zarobkach Polaków. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2026 r. wzrosło o 5,6 proc. rdr i wyniosło 9.259,54 zł.

Studenci mogą otrzymywać jednocześnie kilka świadczeń (np. stypendium socjalne i rektora), o ile spełniają warunki przewidziane dla każdego z nich. Warto jednak pamiętać, że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora nie może przekroczyć 3667 zł.

Komu przysługuje stypendium socjalne? Kto ustala jego wysokość?

Szczególne zasady dotyczą stypendium socjalnego. Jego adresatami są studenci w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium stanowi zależny od „najniższej krajowej” próg dochodowy – obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2099,70 zł netto.

„Próg dochodu stanowi 45% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium socjalne” – wytłumaczono w komunikacie w serwisie gov.pl. Dlatego też należy pamiętać, żeby sprawdzić aktualną wysokość progu dochodowego.

Koniec miesiąca trudny dla wielu Polaków. Co trzeci musi ograniczać wydatki Koniec miesiąca to dla wielu Polaków finansowy test. 35 proc. badanych musi bowiem sięgać po oszczędności albo mocno pilnować wydatków - wynika z badania Santander Consumer Bank. Niemal tyle samo osób deklaruje, że pod koniec miesiąca ma jeszcze…

Dochód studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustalany jest według zasad określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Niektórych świadczeń nie uwzględnia się podczas obliczania dochodu. Szczegóły można sprawdzić w odpowiedniej komórce uczelni, odpowiedzialnej za stypendia.

Każda uczelnia, w porozumieniu z samorządem studenckim, ustala własny regulamin świadczeń dla studentów. Dokument ten precyzuje wysokość świadczeń lub sposób jej ustalania, szczegółowe kryteria i procedurę przyznawania świadczeń, zasady zakwaterowania w domu studenckim, sposób wypłacania świadczeń oraz dokumentowania sytuacji materialnej przez studentów.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Dotyczy to sytuacji, gdy student ponosi wyższe koszty utrzymania – na przykład z powodu studiowania poza miejscem zamieszkania lub innych szczególnych okoliczności życiowych.

Rząd podnosi płacę minimalną. Ile wyniesie najniższa krajowa w 2027 roku? Rząd podjął decyzję – od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrośnie do 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 32,30 zł. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie.

Aby skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe, warto na bieżąco śledzić informacje publikowane przez swoją uczelnię. Szczególną uwagę należy zwrócić na terminy składania wniosków, wymagane dokumenty i kryteria przyznawania świadczeń. Przemyślane przygotowanie i skrupulatne zgromadzenie dokumentacji może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia.

Źródło: gov.pl