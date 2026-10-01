Najdziwniejsze kierunki studiów: Nie tylko zarządzanie parafią, życie wśród kwiatów czy doradztwo filozoficzne

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1 października rozpoczyna się rok akademicki 2026/2027. Niesłabnącą popularnością od lat cieszą się takie kierunki jak psychologia, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo czy informatyka. Polskie i zagraniczne uczelnie proponują również kierunki nietuzinkowe, które z pozoru mogą zadziwiać nie tylko tematyką, ale i samą nazwą. Oto przegląd najbardziej nietypowych kierunków studiów.

Akademicka oferta potrafi zaskoczyć, a kierunki, które na pierwszy rzut oka brzmią nietypowo, często kryją bardzo konkretną i praktyczną wiedzę. Jedne odpowiadają na potrzeby wąskich, specjalistycznych branż, inne pozwalają połączyć naukę z nowymi technologiami, kulturą popularną czy niszowymi zainteresowaniami. Czasem wystarczy sama nazwa kierunku, by zatrzymać się na chwilę i pomyśleć: naprawdę można to studiować?

Nietypowe kierunki studiów w Polsce

Etnofilologia kaszubska

To jeden z najbardziej charakterystycznych kierunków w polskiej ofercie akademickiej. Studenci uczą się języka kaszubskiego, poznają historię, literaturę i dziedzictwo Pomorza, a także uczestniczą w zajęciach związanych z animacją kultury.

Uniwersytet Gdański prowadzi ten kierunek jako studia I stopnia. W rekrutacji na rok akademicki 2026/27 przewidziano 25 miejsc. Uczelnia wskazuje m.in. możliwość przygotowania do pracy nauczyciela języka kaszubskiego i polskiego, a także w instytucjach kultury, mediach czy muzeach.

Doradztwo filozoficzne i coaching

Filozofia spotyka się tutaj z coachingiem. Studenci zajmują się między innymi filozoficznymi sposobami rozumienia problemów człowieka, komunikacją oraz procesami rozwoju osobistego.

To nie jest jedynie historyczna ciekawostka. Uniwersytet Śląski prowadzi kierunek również w roku akademickim 2026/27, zarówno na poziomie I, jak i II stopnia.

Budowa jachtów

Nazwa może kojarzyć się z rzemiosłem, ale w rzeczywistości jest to pełnoprawny kierunek techniczny. Studenci uczą się projektowania i budowy jachtów oraz innych małych jednostek pływających.

Program obejmuje m.in. teorię jachtu i żeglowania, projektowanie jachtów żaglowych i motorowych, konstrukcję kadłubów oraz wykorzystanie nowoczesnych materiałów i technologii. Studia trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. ZUT nazywa je unikalnym w skali kraju kierunkiem.

Fotonika

Fotonika brzmi futurystycznie, ale dotyczy bardzo konkretnej dziedziny techniki: wykorzystania światła do przesyłania, przetwarzania i analizy informacji. Studenci zajmują się m.in. optoelektroniką, technikami obrazowania, analizą obrazu czy holografią. To propozycja przede wszystkim dla osób, które dobrze czują się w matematyce i fizyce.

Zielarstwo i terapie roślinne

Tutaj pasja do ziół spotyka się z naukami przyrodniczymi. Program obejmuje m.in. uprawę i hodowlę roślin zielarskich, analizę surowców, patogeny roślin, herbologię oraz zagadnienia związane z terapiami naturalnymi. Absolwent może być przygotowany m.in. do pracy związanej z produkcją surowców zielarskich oraz w sektorach wykorzystujących rośliny zielarskie.

Protetyka słuchu

„Protetyka słuchu” może brzmieć jak bardzo wąska specjalizacja, ale jest to kierunek medyczno-techniczny o konkretnym zastosowaniu. Studenci poznają m.in. anatomię i fizjologię słuchu, audiologię, diagnostykę, budowę aparatów słuchowych, przetwarzanie sygnału oraz zasady doboru i dopasowania pomocy słuchowych. UMP prowadzi studia I i II stopnia; w rekrutacji na rok 2026/27 przewidziano również nabór na studia pierwszego stopnia.

Pies w społeczeństwie

To już propozycja zdecydowanie bardziej nietypowa z nazwy. Program „Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie” dotyczył zasad hodowli, utrzymania, wychowania i zachowania psów. SGGW prowadziło ten program jako studia podyplomowe. Wśród tematów znajdowały się m.in. biologia psa, żywienie, pielęgnacja, zachowanie, podstawy szkolenia oraz prawne aspekty utrzymywania zwierząt.

Nowoczesne metody prowadzenia stada bydła mlecznego

Nazwa brzmi jak coś pomiędzy rolnictwem a nowoczesną technologią — i dokładnie tym jest. Studia podyplomowe były przeznaczone m.in. dla osób związanych z hodowlą bydła mlecznego, doradztwem rolniczym oraz przemysłem mleczarskim. W programie pojawiały się zagadnienia dotyczące nowoczesnych systemów prowadzenia stada i wykorzystania elektroniki w gospodarstwie.

Życie wśród kwiatów

Kierunek, którego nazwa brzmi niemal jak tytuł poradnika o szczęśliwym życiu. Za nazwą kryło się jednak bardzo konkretne zagadnienie: wykorzystanie roślin ozdobnych w przestrzeni prywatnej i publicznej. Chodziło m.in. o mieszkania, ogrody, miejsca pracy i miejskie tereny zielone, a także o estetyczne, ekologiczne i prozdrowotne funkcje roślin. To również była oferta studiów podyplomowych, a nie klasycznych studiów licencjackich.

Zarządzanie parafią

Sama nazwa może zaskakiwać, ale zakres kształcenia jest podobny do tego, co znamy z zarządzania organizacjami. Programy tego typu obejmowały m.in. administrację, finanse, zarządzanie personelem, komunikację i funkcjonowanie instytucji kościelnych. Kierunek przypisywany jest m.in. Politechnice Rzeszowskiej, a także Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.

Profilaktyka patologii organizacyjnych

Brzmi groźnie, ale chodzi przede wszystkim o problemy występujące w miejscu pracy. Tematyka obejmowała m.in. mobbing, konflikty, stres, wypalenie zawodowe, pracoholizm i inne zjawiska mogące negatywnie wpływać na funkcjonowanie pracowników oraz organizacji.

Studia miejskie

Jak działa współczesne miasto? Jak planować jego rozwój? Jak łączyć transport, środowisko, gospodarkę, administrację i potrzeby mieszkańców? Tego typu pytania są przedmiotem interdyscyplinarnych studiów miejskich. Program łączy elementy nauk przyrodniczych, geografii, ekonomii, zarządzania, prawa, administracji, urbanistyki i architektury.

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

W świecie, w którym coraz więcej aktywności obywatelskiej przenosi się do internetu, pojawiła się także akademicka refleksja nad cyfrową demokracją. Tego typu zajęcia dotyczą m.in. wpływu nowych technologii na społeczeństwo, komunikację polityczną, procesy społeczne i funkcjonowanie instytucji. Warto jednak traktować tę pozycję jako przykład specjalistycznego programu lub obszaru kształcenia, a nie automatycznie jako aktualny samodzielny kierunek studiów.

Humanistyka 2.0

Humanistyka nie musi oznaczać wyłącznie czytania książek. Program określany jako „Humanistyka 2.0” łączył klasyczne dziedziny humanistyczne z nowymi mediami i technologiami. Wśród proponowanych specjalności znajdowały się m.in. e-pisarstwo i edytorstwo komputerowe, dziennikarstwo internetowe, social media, społeczeństwo informacyjne oraz projektowanie gier.

Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo nie oznacza wyłącznie nauki o broni czy historii bitew. W programach tego typu pojawiają się zagadnienia związane z bezpieczeństwem, funkcjonowaniem służb mundurowych oraz ochroną dziedzictwa militarnego.

Lex Sportiva

Prawo sportowe to połączenie prawa z funkcjonowaniem profesjonalnego sportu. Studia podyplomowe Lex Sportiva obejmowały zagadnienia prawa sportowego, cywilnego i administracyjnego, a także marketingu i zarządzania w sporcie. To propozycja skierowana przede wszystkim do osób związanych z klubami i organizacjami sportowymi.

Zoofizjoterapia

Fizjoterapia nie jest zarezerwowana wyłącznie dla ludzi. Zoofizjoterapia wykorzystuje wiedzę o anatomii, biomechanice i funkcjonowaniu organizmu zwierząt. W ramach kształcenia można poznawać m.in. ocenę ruchu zwierzęcia oraz manualne i fizykalne metody terapii. Zastosowanie takiej wiedzy obejmuje m.in. pracę ze zwierzętami w lecznicach weterynaryjnych, stadninach czy ośrodkach rehabilitacyjnych.

Muzyka użytkowa

Muzyka użytkowa jest skierowana nie tylko do osób chcących występować na scenie. Chodzi również o tworzenie muzyki na potrzeby filmu, radia, reklamy, multimediów czy innych produkcji. To połączenie klasycznego przygotowania muzycznego z nowoczesnymi technologiami i mediami.

Nietypowe studia i kursy za oceanem

Amerykańskie uczelnie od lat słyną z dużej swobody w tworzeniu kursów fakultatywnych. W efekcie na kampusach pojawiały się zajęcia, których nazwy mogłyby równie dobrze znaleźć się w programie festiwalu popkultury. Trzeba jednak zachować tu szczególną ostrożność: wiele z tych propozycji było jednosemestralnymi kursami, seminariami lub zajęciami fakultatywnymi. Nie były to „kierunki studiów” w polskim rozumieniu.

Arguing with Judge Judy

W 2020 roku Berkeley prowadziło seminarium poświęcone argumentacji stosowanej w telewizyjnych programach sądowych, w tym „Judge Judy”. Studenci analizowali błędy logiczne i sposoby argumentowania pojawiające się w tego typu programach. Nie był to więc kurs prawa, lecz zajęcia z retoryki i logiki.

Podwodne tkanie koszyków

Nazwa brzmi jak akademicki żart, ale podobne zajęcia rzeczywiście znalazły się w ofercie UC San Diego. W archiwalnym programie uczelni z 2018 roku widnieje Underwater Basket Weaving — warsztat polegający na wyplataniu koszyka pod wodą. Nie był to jednak pełnoprawny kierunek studiów.

Nauka z YouTube

Learning from YouTube było rzeczywistym kursem prowadzonym przez Alexandrę Juhasz w Pitzer College. Zajęcia rozpoczęły się w 2007 roku, a ich tematem było nie tyle bezrefleksyjne oglądanie filmów, ile analiza YouTube jako medium, źródła wiedzy i przestrzeni społecznej. Projekt przerodził się później w publikację MIT Press.

Sztuka chodzenia

Wśród nietypowych zajęć akademickich pojawiały się również kursy wykorzystujące spacer jako część procesu poznawczego. Studenci analizowali filozofię i kulturę, jednocześnie przemieszczając się poza tradycyjną salą wykładową. To przykład tego, jak uczelnie eksperymentują z samą formą prowadzenia zajęć.

Telenowele i role społeczne

Telenowele mogą być nie tylko rozrywką. W ramach akademickich analiz mogą służyć jako materiał do badania rodziny, płci, relacji społecznych, kultury masowej i przemian obyczajowych. Podobne kursy pojawiały się w amerykańskich uczelniach jako zajęcia z kultury popularnej i socjologii.

Radość śmiecenia

Śmieci również mogą stać się przedmiotem badań. Kursy dotyczące odpadów i kultury konsumpcyjnej pozwalały analizować m.in. proces rozkładu, zapachy, zarządzanie odpadami oraz społeczne podejście do tego, co wyrzucamy.

Superbohaterowie i fizyka

Spiderman, Superman czy Batman mogą posłużyć jako punkt wyjścia do rozmowy o fizyce. Zamiast tradycyjnych przykładów wykładowcy wykorzystywali znane postaci do tłumaczenia takich zagadnień jak ruch, dynamika czy możliwość wykonywania określonych „superbohaterskich” wyczynów.

Zombie w mediach

Zombie stały się przedmiotem poważnych badań kulturoznawczych i antropologicznych. Przykładowo George Mason University prowadził kurs Zombies, podczas którego analizowano społeczne lęki i sposoby przedstawiania zombie w kulturach na przestrzeni czasu.

Nauka Harry'ego Pottera

Na UC San Diego prowadzono kurs Exploring the Science of Harry Potter. Studenci analizowali, ile rzeczy znanych z książek i filmów można wyjaśnić prawdziwą nauką. Na zajęciach pojawiały się m.in. genetyka, chemia, botanika i zoologia. Analizowano również fantastyczne stworzenia oraz „mikstury” z perspektywy naukowej.

Cyberporno i społeczeństwo

Kursy poświęcone pornografii internetowej wpisują się w szerszy nurt badań nad mediami, seksualnością i społeczeństwem cyfrowym. W tym przypadku nie chodziło wyłącznie o samą treść filmów, ale o analizę funkcjonowania pornografii jako zjawiska społecznego i medialnego. Opisy dotyczące konkretnych dawnych kursów wymagają jednak ostrożności, ponieważ nie wszystkie są obecnie dostępne w katalogach uczelni.

Simpsonowie i filozofia

Homer, Bart i Lisa mogą być bohaterami zajęć z filozofii. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley rzeczywiście prowadzono kurs The Simpsons and Philosophy. Studenci zestawiali wydarzenia i postaci z serialu z myślą m.in. Platona, Kanta, Marksa czy Nietzschego. Kurs powstał w 2003 roku i przez kilka lat cieszył się dużym zainteresowaniem.

Far Side Entomology

Co wspólnego mają owady z komiksami Gary'ego Larsona? Okazuje się, że całkiem sporo. W Oregon State University powstał kurs „Far Side Entomology”, wykorzystujący komiksy „The Far Side” do nauki entomologii i analizy relacji między ludźmi a owadami. Uczelnia potwierdza, że kurs został stworzony przez profesora Michaela Burgetta.

Myth and Science Fiction

„Gwiezdne wojny”, „Matrix”, „Władca Pierścieni”, „Star Trek” czy „Z Archiwum X” mogą być materiałem do nauki o mitach. Na Centre College w Kentucky prowadzono kurs Myth and Science Fiction, w którym współczesne filmy i literaturę science fiction zestawiano z klasycznymi wzorcami mitologicznymi.

Strategia w StarCraft

Jedna z najbardziej zaskakujących pozycji dotyczyła gry strategicznej „StarCraft”. Na UC Berkeley w 2009 roku prowadzono kurs Game Theory with Application to Starcraft. Gra służyła jako narzędzie do nauki teorii gier, strategii i podejmowania decyzji.

The Beatles as Musicians

Liverpool szczególnie dobrze nadaje się do akademickiego badania twórczości The Beatles. Liverpool Hope University organizował kurs The Beatles as Musicians w ramach programu Summer Study Abroad. Studenci analizowali m.in. rozwój zespołu, jego wpływ na kulturę i muzykę, związki między muzyką a polityką, płcią czy rasą oraz miejsce The Beatles w historii muzyki popularnej. W programie przewidziano również wizyty w miejscach związanych z zespołem.