Prokuratura Rejonowa w Suwałkach (Podlaskie) postawiła 16-latkowi z Suwałk zarzut znieważenia zwłok swojego nowo narodzonego dziecka. Po tym jak 14-latka urodziła dziecko, 16-letni ojciec miał je zakopać blisko domu.

Jak poinformowała zastępca Prokuratora Rejonowego w Suwałkach Krystyna Szóstka, 16-latkowi grozi do 2 lat więzienia.

Prokuratura postawiła 16-latkowi także zarzut obcowania cielesnego z nieletnią poniżej 15. roku życia. Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach postanowił umieścić nastolatka w Schronisku dla Nieletnich na okres 3 miesięcy.



Policja znalazła zwłoki dziecka w czwartek w ubiegłym tygodniu. 14-latka urodziła go w poniedziałek. Potem dziewczyna z bólem brzucha trafiła do suwalskiego szpitala. Lekarze ustalili, że 14-latka była w ciąży, urodziła dziecko i poinformowali o tym policję.



Policjanci znaleźli zwłoki dziecka na niezamieszkałej posesji obok miejsca zamieszkania 14-latki. Prokuratura podejrzewa, że noworodka zakopał 16-letni ojciec. Prokuratura ustaliła, że dziecko urodziło się żywe, ale na razie nie wiadomo, co się wydarzyło później - czy zostało zakopane martwe czy żywe.