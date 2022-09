25 lat więzienia za atak na szkołę w Brześciu Kujawskim. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy we Włocławku ws. Marka N., który w maju 2019 r. strzelał w szkole do uczniów, zdetonował także kilka ładunków wybuchowych. Mężczyzna miał wówczas 19 lat.

Szkoła w Brześciu Kujawskim, w której doszło do strzelaniny / Tytus Żmijewski / PAP

Do zdarzenia doszło 27 maja 2019 roku w Brześciu Kujawskim. Marek N. przyjechał przed szkołę na rowerze. Miał przy sobie noże, ładunki wybuchowe i rewolwer. Niezauważony wszedł na drugie piętro budynku, gdzie znajdowały się sale lekcyjne. "Spowodował trzy eksplozje ładunków wybuchowych, które samodzielnie wykonał" - informuje Prokuratura Krajowa.

"Po wrzuceniu do klasy pierwszego ładunku, nastąpił wybuch, po którym uczniowie wraz z nauczycielem wybiegli z klasy. Wówczas Marek N. zaczął do nich strzelać z broni czarnoprochowej, na którą nie jest wymagane zezwolenie" - informuje prokuratura.

Młody mężczyzna postrzelił dwie osoby, w tym 11-letnią uczennicę. Potem doszło do kolejnych detonacji - na pierwszym piętrze szkoły i na chodniku przed placówką.

Marek N. został zatrzymany przez szkolnego woźnego po tym, jak na jego polecenie położył się na podłodze.

Zarzuty dla Marka N.

Prokurator oskarżył Marka N. m.in. o usiłowanie zabójstwa i zastraszenia wielu osób w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez sprowadzenie zdarzenia mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. "Kolejny zarzut dotyczył usiłowania zabójstwa małoletniej w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez oddanie w jej kierunku trzech strzałów z rewolweru czarnoprochowego. Pokrzywdzona została dwukrotnie trafiona, w wyniku czego doznała obrażeń narządów ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni" - informuje Prokuratura Krajowa. Mężczyzna usłyszał taki sam zarzut w związku z postrzeleniem drugiej osoby.

We wtorek Sąd Okręgowy we Włocławku uznał Marka N. za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. "Skazał go za poważne zastraszenia wielu osób poprzez wrzucenie do pomieszczenia klasy uprzednio skonstruowanego przez siebie improwizowanego urządzenia wybuchowego, które zagrażało zdrowiu nauczyciela oraz 17 uczniów na karę 4 lat pozbawienia wolności" - wyjaśniła PK.

"Za pozostałe eksplozje spowodowane przez Marka N. został on skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Za usiłowanie zabójstwa dwóch pokrzywdzonych, w kierunku których oskarżony oddał strzały został on skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności" - informuje prokuratura.

Ponadto sąd orzekł nawiązkę na rzecz dwóch postrzelonych w wysokości 35 tysięcy i 30 tysięcy złotych. "Natomiast na rzecz nauczyciela i uczniów w kwotach odpowiednio 2 i po 3 tysiące złotych" - dodała prokuratura.

Marek N. był wcześniej uczniem szkoły w Brześciu Kujawskim

Marek N. w latach 2015-2017 uczył się w gimnazjum, które mieściło się w budynku szkoły podstawowej w Brześciu Kujawskim.

Według śledczych, miał wykazywać zainteresowanie "tematyką związaną z zamachami o charakterze terrorystycznym w szkołach, bronią palną w tym czarnoprochową, materiałami wybuchowymi oraz szeroko pojętą przemocą".

Według wcześniejszych ustaleń prokuratury, Marek N. planował zamach, a rewolwer i inne przedmioty, które uznał jako niezbędne do zrealizowania zamachu, nabył kilka tygodni przed zdarzeniem.