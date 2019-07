Schronisko Stożek wkrótce będzie miało… sto lat! To najstarsze schronisko górskie w Beskidzie Śląskim. Turyści przez cały rok odwiedzają to miejsce, bo stąd rozciągają się przepiękne widoki. Do schroniska na Stożku zaglądamy w naszym piątkowym wakacyjnym cyklu.

REKLAMA