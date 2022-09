Raport GIS o stanie sanitarnym kraju za rok 2021 pokazał m.in. spadek liczby zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego - odrę, świnkę, różyczkę, ospę wietrzną. Wśród przyczyn zatruć pokarmowych najczęstszą było zakażenie salmonellą - powiedział rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował raport "Stan Sanitarny Kraju za rok 2021", który podsumowuje pracę Państwowej Inspekcji Sanitarnej za ubiegły rok.

Dokument zawiera m.in. dane statystyczne, wcześniej niepublikowane, wraz z omówieniem najistotniejszych zagadnień z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Z raportu GIS wynika, że w porównaniu z rokiem 2020, w roku 2021 odnotowano dalszy spadek liczby zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego (m.in. odrę, świnkę, różyczkę, ospę wietrzną). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku grypy i podejrzeń grypy, gdzie odnotowano 2 973 793 przypadków. Wpływ na to miał przede wszystkim sposób zachowania, czyli izolowanie się podczas choroby, noszenie maseczek, zachowywanie dystansu społecznego. Z raportu wynika, że podobnie dalszy spadek obserwowany był w przypadku krztuśca - 179 przypadków w 2021 r. - powiedział rzecznik GIS, Szymon Cienki.

Wśród przyczyn zatruć pokarmowych nadal najczęstszą było zakażenie wywołane odzwierzęcymi pałeczkami jelitowymi Salmonella. W 2021 r. potwierdzono 8 264 zachorowań wywołanych tą bakterią (w tym 7 984 zatruć pokarmowych) - jest to więcej niż w roku 2020. Odnotowano również wzrost innych bakteryjnych zakażeń jelitowych. Również w przypadku wirusowych zakażeń jelitowych odnotowano wzrosty w porównaniu z rokiem 2020 (np. w przypadku zakażeń rotawirusowych stwierdzono 7 417 przypadków zachorowań) - powiedział rzecznik GIS.

Rok 2020 był zdominowany trwającą na świecie pandemią Covid-19 wywołaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z wprowadzeniem szeroko zakrojonych obostrzeń w zakresie przemieszczania się, ograniczania kontaktów społecznych oraz zasad DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki) w 2020 r. zaobserwowano wysoki spadek liczby przypadków również innych chorób zakaźnych w Polsce, szczególnie po I kwartale roku, czyli po rozpoczęciu się epidemii Covid-19 w Polsce w marcu 2020 r.

W roku 2021 część obostrzeń była stopniowo znoszona, a w 2022 r. nastąpiło zintensyfikowanie kontaktów społecznych przyczynia się do wzrostu liczby zakażeń w przypadku większości chorób i należy spodziewać się wyrównania ich poziomu do stanu sprzed pandemii Covid-19.

Poprawia się jakość wody przeznaczonej do spożycia

Z raportu GIS wynika, że "jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi systematycznie się poprawia". W 2006 r. wodociągi dostarczały wodę spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do ok. 91 proc., podczas gdy w roku 2021 dostęp do wody spełniającej te wymogi miało 98,3 proc. ludności Polski - powiedział Cienki.

Pytany o oceny wody na pływalniach w 2021 r., rzecznik poinformował, że "organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały 1 536 ocen rocznych, w tym 1 478 ocen pozytywnych (tj. woda odpowiadała wymaganiom), 58 ocen negatywnych (tj. woda nie odpowiadała wymaganiom)". Oceny pozytywne stanowiły 96 proc. wszystkich wydanych ocen - zastrzegł rzecznik GIS.

W 2020 r. GIS skontrolował ogółem 35 531 obiektów użyteczności publicznej, co stanowiło 22 proc. spośród 171 410 ujętych w ewidencji.

Natomiast 2021 r. skontrolowano ogółem 43 673 obiekty użyteczności publicznej, co stanowiło 27,7 proc. spośród 157 725 ujętych w ewidencji. Odsetek procentowy skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej ze stwierdzonym nieprawidłowym stanem sanitarno-higienicznym i technicznym w latach 2020-2021 pozostaje na zbliżonym poziomie (w 2021 - 2,7 proc., w 2020 - 1,9 proc. - powiedział rzecznik GIS.

Zwrócił uwagę, że "w związku z trwającą na obszarze Polski epidemią, zmniejszeniu uległa - w porównaniu do lat ubiegłych - liczba kontroli planowych, co powoduje, że wyniki porównania z latami ubiegłymi mogą nie być miarodajne".

W roku 2021 ocenie GIS zostały poddane, m.in.: salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej, obiekty hotelarskie, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i inne, w których świadczone są usługi hotelarskie, domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę, noclegownie i domy dla bezdomnych oraz inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, dworce autobusowe, kolejowe, porty lotnicze i morskie, przystanie żeglugi morskiej i śródlądowej, stacje metra, przystanie jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych, przejścia graniczne: drogowe, lotnicze, morskie, kolejowe, rzeczne, tereny rekreacyjne, cmentarze i domy pogrzebowe, inne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej np. apteki, kina, hale sportowe, targowiska, zakłady pralnicze.

Pełny raport za 2021 rok znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gis/raport---stan-sanitarny-kraju.