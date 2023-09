Wewnętrzny dokument Unii Europejskiej spotkał się z krytyką środowisk żydowskich. Uznały one, że ma on antysemicki charakter, szczególnie w odniesieniu do rosyjskich miliarderów żydowskiego pochodzenia, a zwłaszcza Romana Abramowicza. O biznesmenie napisano m.in., że "nie widział niczego złego w czerpaniu zysków z uboju setek tysięcy świń" - pisze portal dziennika "Jerusalem Post".

Roman Abramowicz / JEAN-CHRISTOPHE BOTT / PAP/EPA Abramowicz, jako główny udziałowiec Omsk Bacon, nie znalazł nic złego w czerpaniu korzyści z corocznego uboju 300 tys. świń - tak brzmi jeden z fragmentów dokumentu, który cytuje izraelski portal. W judaizmie jedzenie wieprzowiny jest zakazane. Dokument UE opisuje Abramowicza jako przedstawiciela mniejszości żydowskiej, która na skutek antysemityzmu panującego w Rosji została wykluczona ze stanowisk publicznych, co spowodowało, że tworzyła nieformalne sieci oligarchów.



W reakcji Alexander Benjamin, wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Żydów, wyraził swoje oburzenie w liście skierowanym do Rady Europejskiej, stwierdzając: Powiedzmy sobie jasno na samym początku, nie staramy się bronić pana Abramowicza ani jego interesów biznesowych. Jednakże (...) to, że jego religia jest poniżana i oceniana, sprawia, że jest to antysemityzm, czysty i oczywisty.



Wszystko to, przypominamy, w oficjalnym dokumencie roboczym Unii Europejskiej; nie w jakimś populistycznym lub ksenofobicznym szmatławcu, ale w oficjalnym dokumencie UE - dodał Benjamin.



Kończąc swój list, Benjamin zażądał zarówno wycofania "wyraźnie antysemickiego dokumentu", jak i "jasnych i publicznych przeprosin na najwyższym szczeblu instytucjonalnym UE".



Jak do tej pory instytucje UE nie ogłosiły jeszcze oficjalnej odpowiedzi - pisze "Jerusalem Post".

