W środę od rana na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. We wczesnych godzinach porannych na wchodzie mogą utrzymać się mgły - przekazała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W środę pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie w miarę upływu dnia będzie wzrastać z umiarkowanego do dużego i tam wystąpią słabe przelotne opady deszczu - powiedziała synoptyk.

Do wczesnych godzin porannych na wschodzie kraju mogą nadal utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od 13 st. C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat do 19 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W kolejnych dniach za sprawą wyżu pogoda zacznie się poprawiać i będzie coraz więcej słońca, zwłaszcza na południu kraju. Tylko nad morzem utrzyma się duże zachmurzenie i może popadać deszcz - podsumowała synoptyk.