Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej rozbili grupę przestępczą, która sprowadzała z Turcji tygodniowo ponad 40 ton odzieży i galanterii, m.in. podróbki znanych firm.

Zatrzymano już osiem osób, które usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i łamania prawa o własności przemysłowej.

Straż Graniczna i służby celno-skarbowe przechwyciły kilkadziesiąt tysięcy sztuk podrobionej odzieży o wartości co najmniej kilku milionów złotych. Zajęte zostało również mienie należące do członków grupy przestępczej o wartości 760 tys. zł. Są to pieniądze i pojazdy - poinformowała rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Walczak.

Czterech liderów grupy zostało aresztowanych. Pozostali trafili pod dozór policji, musieli wpłacić poręczenie majątkowe. Nie wolno im opuszczać kraju.



Walczak dodała, że działania miały związek z zatrzymaniem w marcu przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej samochodu ciężarowego, w którym ukryta była kontrabanda w postaci towarów o wartości 25 mln zł, z podrobionymi znakami towarowymi.



Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

(tw)