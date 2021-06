Prokurator nie może się odwołać od decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który 2 czerwca postanowił o zastosowaniu wobec podejrzanego korupcję Sławomira Nowaka tzw. aresztu warunkowego, zamiennego na 1 mln zł poręczenia majątkowego - zdecydował Sąd Apelacyjny. Jak przekazał rzecznik sądu, decyzja ta jest prawomocna. Obrona Nowaka zażalenia nie składała.

Sławomir Nowak / Tomasz Gzell / PAP

Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował 18 czerwca o odmowie przyjęcia zażalenia prokuratury w sprawie Sławomira Nowaka. Sąd uznał, że oskarżycielowi publicznemu nie przysługuje środek odwoławczy na niekorzyść podejrzanego, ponieważ został zastosowany areszt, o który wnioskował.

Prokuratura odmówiła sporządzenia protokoły przyjęcia pieniędzy

Prokurator nie zgadzał się jednak z możliwością, którą SA postanowieniem z 2 czerwca zostawił Nowakowi, czyli zamianą aresztu na 1 mln złotych poręczenia majątkowego. Pieniądze wpłynęły na konto Prokuratury Okręgowej w Warszawie w połowie czerwca, ale prokuratura odmówiła sporządzenia protokołu przyjęcia pieniędzy z uwagi na złożone zażalenie. Prokurator zaskarżył zarządzenie SA z 18 czerwca. Zostało ono rozpoznane w środę, 30 czerwca.



Sędzia Dorota Tyrała rozpoznała zażalenie prokuratora na zarządzenie zastępcy kierownika sekcji zażaleniowo-wykonawczej z dnia 18 czerwca 2021 roku o odmowie przyjęcia zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca. Zarządzenie zostało utrzymane w mocy - przekazał sędzia Jerzy Leder, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Dodał, że sędzia Tyrała w całości podzieliła ustalenia opisane w zarządzeniu z 18 czerwca i nie podzieliła zarzutów prokuratora.



Sędzia Leder powiedział w rozmowie z PAP, że do sądu nie wpłynęło zażalenie obrony Sławomira Nowaka na postanowienie z dnia 2 czerwca. Postanowienie to jest prawomocne i podlega wykonaniu - wyjaśnił rzecznik sądu. Oznacza to, że prokurator powinien sporządzić protokół przyjęcia 1 mln złotych wpłaconych w połowie miesiąca przez 21-letnią Natalię Nowak.

Zarzuty wobec Sławomira Nowaka

Były minister transportu Sławomir Nowak przebywał w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka od lipca ubiegłego roku do kwietnia tego roku. Został zatrzymany w Trójmieście przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według źródła PAP, materiał zebrany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w tej sprawie jest "porażający" i składa się głównie z materiałów niejawnych, w tym podsłuchów rozmów, a także "bardzo obszernych" i "wyjątkowo szczegółowych" wyjaśnień wieloletniego przyjaciela Nowaka i współpodejrzanego w tym śledztwie, Jacka P.

Nowak podejrzany jest o popełnienie kilkunastu czynów korupcyjnych, w tym przyjmowanie łapówek za przyznawanie kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy. Z ustaleń PAP wynika, że zarzuty korupcji dotyczą także czasów, gdy Nowak pełnił funkcję szefa gabinetu premiera Donalda Tuska.



7 stycznia prokurator rozszerzył Nowakowi zarzuty o przyjmowanie kolejnych łapówek i powoływanie się na wpływy. Zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych dotyczą przestępstw popełnionych w czasie, gdy był on szefem Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy (Ukrawtodor).