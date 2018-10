Porwanie dwojga dzieci w podwarszawskich Łazach. Doszło do niego po kolizji dwóch samochodów. W samochód, którym podróżowała kobieta z dwójką dzieci, uderzyło inne auto. Po zderzeniu dzieci przesadzono i pojazd odjechał – ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Spowodował kolizję, potem uprowadził dwoje dzieci / RMF FM

Kobieta została ranna, przewieziono ją do szpitala.

Policja zna personalia kierowcy, który doprowadził do kolizji - to ojciec dzieci. Osobowym seatem uderzył w bok samochodu, którym z matką jechały dwie córki - 1,5-roczna i 4-letnia. Skoda zjechała do rowu.

Policjanci z Piaseczna wyjaśniają teraz, czy któreś z rodziców miało ograniczone bądź odebrane prawa do opieki nad dziećmi.



(nm/mn)