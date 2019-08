Spadek cen ropy na giełdach międzynarodowych i sytuacja na krajowym rynku spowodowała, że tankowanie przed długim weekendem sierpniowym jest tańsze niż przed tygodniem - wskazują analitycy rynku paliw. Litr popularnej "95-tki" kosztuje średnio 5,11 zł, diesla - 5,03 zł, a autogazu - 1,99 zł.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zgodnie z prognozami e-petrol.pl niższe ceny ropy na giełdach międzynarodowych, a także sytuacja na krajowym rynku paliwami spowodowały, że tankowanie auta kosztuje obecnie znacznie mniej niż jeszcze tydzień temu. Według BM Reflex, druga połowa sierpnia powinna przynieść wyhamowanie obniżek cen paliw na stacjach.



Jak podali analitycy e-petrol, paliwem, którego cena spadła w ciągu ostatnich dni najbardziej - aż o 6 groszy - jest popularna benzyna "95", oferowana przeciętnie na stacjach po 5,11 zł/l. O 4 grosze mniej niż tydzień temu tankujący płacą także za zakup litra Pb98 i ON, sprzedawanych średnio po 5,45 i 5,03 zł/l. Najmniej, bo tylko o grosz, potaniał natomiast autogaz, którego cena spadła poniżej 2 zł i wynosi 1,99 zł/l. Z danych e-petrol.pl wynika, że po raz ostatni odnotowano taką średnią, ogólnopolską cenę tego paliwa w marcu 2018 roku.



Według analityków BM Reflex, w porównaniu do cen sprzed roku obecnie za benzynę i olej napędowy płacimy zaledwie 3 - 4 grosze za litr więcej, natomiast ceny autogazu są o 31 gr/l niższe. "To oznacza, że nasze wydatki za tankowanie autogazu są ponad 13 proc. niższe niż przed rokiem, podczas gdy za tankowanie benzyny czy diesla średnio wydajemy mniej niż 1 proc. więcej niż przed rokiem" - wskazują. Dodają jednocześnie, że poziom cen na poszczególnych stacjach pozostaje "mocno zróżnicowany"; za benzynę "95" trzeba zapłacić od 4,73 do 5,26 zł/l. Natomiast za olej napędowy od 4,73 do 5,19 zł/l.

Najtaniej na Śląsku i w Świętokrzyskim

Z danych e-petrol wynika, że aktualnie najniższe ceny paliw są na stacjach województw śląskiego i świętokrzyskiego. W Śląskim najmniej kosztuje benzyna Pb98 - po 5,29zł/l oraz olej napędowy po 4,96 zł/l. W Świętokrzyskim zaś w najbardziej atrakcyjnych cenach można zatankować Pb95 po 5,04 i autogaz po 1,84 zł/l.



"Najdroższa benzyna 95-oktanowa jest na Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu, gdzie sprzedaje się ją przeciętnie po 5,16 zł/l. Benzyna Pb98 najwięcej kosztuje w województwie zachodniopomorskim - 5,53 zł/l, a diesel na Kujawach i Pomorzu - 5,10 zł/l. Najwyższe kwoty - 2,08 zł - za litr gazu samochodowego zapłacą tankujący na stacjach Pomorza" - wskazał e-petrol.



BM Reflex zwraca ponadto uwagę, że "ceny ropy naftowej Brent powróciły w mijającym tygodniu w rejon 62 dol. za baryłkę, tym samym rynek skorygował w około 50 proc. ostatnią falę spadku cen z poziomu 67,50 dol. za baryłkę w rejon 56 dol. za baryłkę". "Odbicie cen ropy naftowej to efekt reakcji rynku na zapowiedzi OPEC oraz nieoczekiwany zwrot w relacjach handlowych USA-Chiny. We wtorek po południu na rynki napłynęła informacja, że USA przesuwają z września na grudzień termin wprowadzenia 10 proc. ceł na pozostałe produkty importowane z Chin. Dodatkowo część produktów mających znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa narodowego zostanie z tych ceł całkowicie zwolniona" - wskazano.



Analitycy BM Reflex przypomnieli, że "rynek jest w trendzie spadkowym od końca kwietnia, kiedy ropa Brent kosztowała blisko 76 dol. za baryłkę"