Synoptycy z Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali kolejne ostrzeżenia dla trzech województw przed gwałtownymi burzami. Gdzie aktualnie znajduje się burza? Sprawdź radar pogodowy.

Zagrzmi dzisiaj na południu i na wschodzie Polski. Intensywnych opadów deszczu możemy spodziewać się również w centralnej części kraju. Burze nadciągają z południa i przesuwają się w górę omijając zachodnią część Polski.

W województwie podkarpackim IMGW wydało ostrzeżenie 3 stopnia

Ostrzeżenia meteorologiczne zostały wydane jak do tej pory tylko w 3 województwach. Alert drugiego stopnia został wydany w części woj. małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. W województwie podkarpackim IMGW wydało ostrzeżenie 3 stopnia w powiecie leskim, bieszczadzkim, sanockim, przemyskim i powiecie Przemyśl. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 18, jednak sytuacja może się dynamicznie zmieniać. Na północy województwa lubelskiego IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, które ma obowiązywać do godziny 17. Jak na razie północ i wschód Polski może odetchnąć z ulgą.

Synoptycy zapowiadają

Duże zachmurzenie z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym pojawi się na południowym - wschodzie i południu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Pomorzu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16°C, 17°C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 23°C, 24°C na południowym zachodzie, na Podhalu około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w czasie burz w porywach do 65 km/h.



