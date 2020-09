Poszukiwany przez policję mężczyzna, podejrzewany o pobicie 20-latka w autobusie linii 908 N, jadącym z Katowic do Sosnowca, sam zgłosił się na policję – poinformowała w środę oficer prasowa sosnowieckiej policji podkomisarz Sonia Kepper.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W nocy z piątku na sobotę (28-29 sierpnia) w autobusie nocnym między Katowicami i Sosnowcem doszło do brutalnego pobicia, którego ofiarą był 20-latek. Chłopak stanął w obronie innego pasażera, który był obrażany homofobicznymi wyzwiskami. Policja poszukiwała sprawcy zdarzenia, publikując m.in. jego portret pamięciowy.

Dziś oficer prasowa sosnowieckiej policji podkomisarz Sonia Kepper poinformowała, że mężczyzna sam zgłosił się na komisariat. Sprawca ma 27-lat i mieszka w Sosnowcu.

Podkomisarz Kepper dodała, że trwają właśnie czynności z jego udziałem. Wczesnym popołudniem podane zostaną bardziej szczegółowe informacje na temat zdarzenia.

Cytat Prowadzący sprawę policjanci nawiązali już także kontakt z tym młodym mężczyzną, który był pierwotnym celem ataku. Dysponujemy też wieloma relacjami świadków, którzy zgłosili się po informacjach w mediach. poinformowała podkomisarz Kepper

Homofobiczny atak?

Według relacji dziewczyny pobitego 20-latka - umieszczonej w mediach społecznościowych - chłopak stanął w obronie innego pasażera, atakowanego słownie na tle homofobicznym. Policja nie potwierdziła dotąd, że incydent miał właśnie takie podłoże. W opisie zdarzenia możemy przeczytać, że napastnik uderzył Kubę dwukrotnie, po czym ten uderzył głową o rurkę autobusu i stracił przytomność. "To nie powstrzymało napastnika: bił mojego chłopaka po głowie, gdy ten leżał na podłożu" - pisze dziewczyna.

O pomoc w tej sprawie zwrócił się też do mieszkańców na swoim profilu w portalu społecznościowym prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Cytat Sprawą już się zajęliśmy. Autobus nie należał do PKM Sosnowiec. Na zlecenie ZTM kurs realizował prywatny przewoźnik. Sprawdzamy nagrania z monitoringu miejskiego, ale Was proszę o pomoc. Być może byliście świadkami zdarzenia albo jesteście wstanie zidentyfikować napastników. Proszę Was o kontakt z sosnowiecką policją lub dajcie znać w wiadomości wysłanej na poniższego maila. apelował prezydent Sosnowca

Prezydent we wpisie zwrócił uwagę na prawdopodobne homofobiczne tło podłoże ataku.



Na zdjęciu widzicie Kubę, który stanął w obronie pasażerów autobusu linii nocnej z Katowic do Sosnowca. Dlaczego to zrobił? Jeden z mężczyzn obrażał te osoby na tle homofobicznym. Kuba "w zamian za to" dostał kilka ciosów w twarz i stracił przytomność - stwierdził Chęciński.



Nikt nie pomógł

Na wołanie o pomoc ofiar nie zareagowali pasażerowie ani kierowca autobusu. Dopiero dwóch mężczyzn po pewnym czasie odciągnęło agresora. Sprawca pojechał dalej autobusem, a na przystanku została zawiadomiona policja i pogotowie.