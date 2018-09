Atak nożownika w Sosnowcu. Nie żyje 62-letnia kobieta. Napastnik został zatrzymany.

Zdj. ilustracyjne / Michał Walczak / PAP

Do zdarzenia doszło przy ul. Wojska Polskiego. Kobieta została zaatakowana na ulicy. Mężczyzna podszedł do niej i zadał jej co najmniej kilka ciosów nożem. Dlaczego to zrobił - na razie jeszcze nie wiadomo, ale jak usłyszał od policjantów reporter RMF FM, napastnik znał swoją ofiarę.



Mężczyzna próbował uciec, ale został zatrzymany przez wezwany na miejsce patrol policji. Kobietę reanimowano jeszcze na ulicy. Potem została przewieziona do szpitala, ale tam niestety zmarła.



Napastnik miał w organizmie niewielką ilość alkoholu, dlatego na razie nie można go jeszcze przesłuchać. Najpewniej do przesłuchania dojdzie jutro.