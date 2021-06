Ponad połowa Polaków nie planuje w tym roku wakacyjnych wyjazdów - wynika z badania United Servey dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM. Co trzeci ankietowany urlop spędzi w kraju, a co dziesiąty - za granicą.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wyjazd planuje 46,7 proc. ankietowanych - wśród nich 34,5 proc. spędzi urlop w kraju. 51,2 proc. osób nie zamierza nigdzie wyjeżdżać. 2,2 proc. pytanych jeszcze nie wie, czy gdzieś uda się na wakacyjny odpoczynek.







/ Grafika RMF FM

Wyjazd planują przede wszystkim młodzi ludzie, do 29. roku życia - w tej grupie tylko 14 proc. osób zostaje w domu.

Im większe miasto, tym większy odsetek badanych deklaruje wyjazd.

Mieszkańcy dużych aglomeracji chętniej wybierają wyjazd zagraniczny: w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców to co czwarta osoba. Zdecydowana większość ma dzieci w szkole albo w przedszkolu i pobiera świadczenie 500 plus.

Odpoczynek poza Polską częściej wybierają osoby z wyższym wykształceniem, zatrudnione na umowę o pracę.

Na decyzję o wyjeździe wpływają oczywiście zarobki: wyjedzie ponad 80 proc. osób zarabiających co najmniej 4 tys. zł netto.

Pozostanie w domu deklaruje 92 proc. osób zarabiających poniżej 1 tys. złotych.

Sondaż został zrealizowany metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 19 czerwca 2021 roku na próbie 1000 osób.