66 proc. Polaków uważa, że w Polsce pary jednopłciowe powinny mieć prawo do zawarcia związku partnerskiego. Co druga osoba jest natomiast zdania, że powinny mieć one prawo do zawarcia małżeństwa - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". 63 proc. respondentów uważa, że pary jednopłciowe nie powinny mieć prawa do adopcji dzieci.

Marsz Równości (zdjęcie ilustracyjne) / Tytus Żmijewski / PAP Czy pary jednopłciowe powinny mieć prawo do zawarcia związku partnerskiego? Pracownia United Surveys zadała Polakom trzy pytania dotyczące par jednopłciowych. Pierwsze dotyczyło tego, czy powinny mieć one prawdo do zawarcia związku partnerskiego. Aż 66 proc. ankietowanych twierdzi, że pary jednopłciowe powinny mieć taką możliwość. Przeciwnego zdania było 26 proc. badanych. Zdania na ten temat nie ma 7 proc. uczestników sondażu. / Grafika RMF FM Z tym, że pary jednopłciowe powinny mieć prawo do zawarcia związku partnerskiego, zgadza się 97 proc. zwolenników obozu rządzącego (KO, Trzecia Droga i Lewica). Również większość osób niegłosujących i niezdecydowanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie (68 proc.) 67 proc. opozycji (PiS i Konfederacja) uważa, że takiej możliwości mieć nie powinny. Zobacz również: ​Hołownia: W sprawie związków partnerskich prawdopodobnie zagłosuję "za" Czy w Polsce pary jednopłciowe powinny mieć prawo do zawarcia małżeństwa? Drugie pytanie, jakie zadano uczestnikom sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" brzmiało: "Czy w Polsce pary jednopłciowe powinny mieć prawo do zawarcia małżeństwa". Tutaj co drugi ankietowany odpowiedział twierdząco. 41. uczestników badania twierdzi, że nie powinny mieć takiego prawa. 9 proc. nie ma zdania na ten temat. / Grafika RMF FM Także i w tym przypadku zdecydowana większość zwolenników obozu rządzącego odpowiedziało twierdząco (86 proc.). Podobnie sytuacja wygląda wśród osób "niegłosujących i niezdecydowanych" (52 proc. - "tak", 28 proc. - "nie"). Zdecydowana większość zwolenników opozycji jest w tym przypadku na "nie" - 90 proc. Czy w Polsce pary jednopłciowe powinny mieć prawo do adopcji dzieci? Trzecie pytanie zadane w sondażu dotyczyło tego, czy pary jednopłciowe powinny mieć prawo do adopcji dzieci. Tutaj większość ankietowanych wybrała odpowiedź "nie" - 63 proc. Twierdząco na pytanie odpowiedziało 22 proc. badanych. Zdania nie ma 14 proc. osób. / Grafika RMF FM Także i w tym pytaniu zwolennicy obozu rządzącego odpowiadali twierdząco, chociaż nie była to już tak duża różnica jak przy poprzednich pytaniach (43 proc. - "tak", 38 proc. - "nie"). Zwolennicy opozycji, a także osoby niezdecydowane z większości odpowiedziały, że pary jednopłciowe nie powinny mieć prawa do adopcji dzieci (93 proc. zwolenników opozycji oraz 65 proc. niezdecydowanych). Badanie United Surveys dla RMF FM i "DGP" zostało przeprowadzone w dniach 19-21 kwietnia na próbie 1000 osób. Wyrok Trybunału Praw Człowieka Polska jest wśród pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie daje parom tej samej płci możliwości formalizacji związków. Kwestia ta nie jest uregulowana poza tym w Bułgarii, Rumunii oraz na Litwie i Słowacji. W grudniu 2023 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie wytoczonej przeciwko Polsce przez pięć polskich par tej samej płci. Domagały się one prawnego uznania ich związków. W orzeczeniu stwierdzono, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka i ma obowiązek wprowadzenia ochrony prawnej par tej samej płci. W Polsce żyje ok. 50 tys. tzw. tęczowych rodzin, czyli takich, w których dzieci wychowywane są przez rodziców o orientacji innej niż heteronormatywna. Zobacz również: ​Trudne spotkanie prokuratorów z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej

Prawie 100 przypadków odry w Polsce. Ustalenia RMF FM

Policjanci przejęli narkotyki o wartości 6 mln zł

Dariusz Joński gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24!