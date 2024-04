Kamil Stoch będzie indywidualnie przygotowywał się do nowego sezonu Pucharu świata w skokach narciarskich. Polski Związek Narciarski ogłosił, że o taki tryb pracy poprosił sam skoczek.

Kamil Stoch / Zbigniew Meissner / PAP

"Kamil Stoch zwrócił się do Polskiego Związku Narciarskiego, iż chciałby organizować swoje przygotowania do sezonu 2024/2025 pod okiem trenera skupiającego się wyłącznie na jego osobie. Polski Związek Narciarski respektuje prośbę Kamila Stocha i zajmie się stworzeniem ramowych warunków dla indywidualnego przygotowania do sezonu" - czytamy w komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego. Jak podkreślono, to gest dobrej woli wobec Stocha, związany z jego sportowymi osiągnięciami.

Szczegółowe warunki przygotowań Stocha do nowego sezonu mają być określone w przyszłym miesiącu. Wtedy prawdopodobnie dowiemy się, kto będzie jego trenerem. Nieoficjalnie mówi się, że pracą ze Stochem może zająć się były trener Biało-Czerwonych - Michal Doleżal.

Kamil Stoch zakończył sezon Pucharu świata w skokach narciarskich 2023/2024 na 26. miejscu. To był najtrudniejszy sezon w mojej karierze, najbardziej wyczerpujący, najbardziej wymagający i na koniec jestem totalnie wyczerpany, zmęczony i bez siły - mówił skoczek w rozmowie z RMF FM. Uważam, że jako tak doświadczeni zawodnicy, jak ja, Dawid i Piotrek, mamy już od kilku lat zrobioną bazę i tak naprawdę powinniśmy na tym polegać. Oczywiście nie wolno zapominać o drobnych rzeczach. O szczegółach, które robią różnicę. Ale ogólnie cała baza jest w nas, tylko trzeba wiedzieć, jak to wykorzystać - dodał Stoch.