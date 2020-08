Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, który został postrzelony podczas spotkania przy grillu w Sochaczewie na Mazowszu. W związku z tą sprawą zatrzymano 3 osoby.

Policja dostała informację o tym zdarzeniu w sobotę ok. godz. 22. Mężczyzna został postrzelony na grillu, na miejscu czynności wykonywali policjanci pod nadzorem prokuratora - relacjonowała mł. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.



Do sprawy zatrzymano 3 osoby - to uczestnicy spotkania. W poniedziałek zostaną doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie i przesłuchani.