Sobota zapowiada się chłodna, a odczucie chłodu będzie dodatkowo potęgował nieprzyjemny wiatr. Prognozowane są również opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie zakwitły magnolie / Łukasz Gągulski / PAP

"Sobota będzie powtórką tego, co w pogodzie działo się w piątek" - powiedziała synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk.

Dodała, że w ciągu dnia pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach spadnie śnieg.

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. miejscami nad morzem, na Suwalszczyźnie i w dolinach Karpackich, do 10, 9 st. C. w głębi kraju, zaś najcieplej, bo 11 st. C będzie na krańcach zachodnich - Ziemi Lubuskiej, oraz na Dolnym i Górnym Śląsku.

Zdaniem synoptyków wiatr w dalszym ciągu będzie nieprzyjemny i porywisty. Na północnym wschodzie jego porywy osiągną 60 km/h. Silny wiatr będzie obniżał odczucie temperatury.

/Grafika RMF FM Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.