To Sąd Najwyższy zdecyduje, gdzie będzie toczyć się postępowanie odszkodowanie dla Tomasza Komendy, niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia. Dziś Sąd Okręgowy we Wrocławiu, do którego wpłynął pozew poszkodowanego, zwrócił się do SN o przekazanie tej sprawy innemu sądowi. Chciał tego sam Komenda oraz jego pełnomocnik.

