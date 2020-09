Policja szuka kierowcy, który śmiertelnie potrącił pieszego na drodze krajowej nr 42 w Wielkiej Wsi (woj. świętokrzyskie). Ofiara to młody mężczyzna.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek wieczorem na drodze krajowej nr 42 w Wielkiej Wsi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie samochód osobowy śmiertelnie potrącił około 20-letniego mężczyznę i odjechał z miejsca zdarzenia - poinformował sierż. szt. Paweł Kusiak z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.



Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia i personalia młodego mężczyzny. Poszukują także samochodu i kierowcy, który go prowadził.



Droga jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do północy.