Śledztwo w sprawie niegospodarności w Wiśle Kraków zostało przeniesione do prokuratury regionalnej w Poznaniu. Jak się dowiedzieliśmy, to prokuratorzy z Krakowa chcieli wyłączenia ze sprawy, nie chcąc być posądzani o stronniczość. Prokuratura w Poznaniu, do prowadzenia dochodzenia, została wyznaczona przez prokuraturę generalną.

REKLAMA