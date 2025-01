Jak informuje prokuratura, zatrzymanych w śledztwie dot. nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) b. dyrektor biura prezesa Rady Ministrów Annę W. oraz właściciela agencji PR Pawła K. sąd aresztował na trzy miesiące. Mąż Anny W., Marek, będzie mógł wyjść na wolność za poręczeniem majątkowym.

Afera w RARS / Jarek Praszkiewicz / PAP

Trzy zatrzymane w środę osoby to Anna W., była dyrektor biura Prezesa Rady Ministrów, jej mąż Marek W. oraz Paweł K., właściciel agencji PR.

Jak wynika z informacji prokuratury, sąd uwzględnił wniosek odnośnie Anny W. i Pawła K. Oboje zostali aresztowani na trzy miesiące. Wobec Marka W. sąd zdecydował o zastosowaniu poręczenia majątkowego w wysokości 200 tys. zł.

Anna W. i Paweł K. usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo Paweł K. ma odpowiedzieć za to, że powoływał się na wpływy w instytucji publicznej i podjął się pośrednictwa w załatwieniu zamówień publicznych na dostawę masek chirurgicznych. Śledczy twierdzą, że chciał w zamian otrzymać łapówki w wysokości 626 800 zł. i 1 665 525 zł.

Annie W. przedstawiono też zarzut przyjęcia 3 500 000 zł łapówki w zamian za wpływanie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostaw agregatów prądotwórczych. Dostarczyć ten sprzęt miał inny podejrzany w aferze - założyciel marki Red is Bad Paweł S. Katarzyna Calów z Prokuratury Krajowej poinformowała, że podejrzana chciała dostać więcej pieniędzy - 5 mln złotych.

Marek W. ma odpowiedzieć za pomoc w odebraniu łapówki przez żonę. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła, że osobą, która wręczała łapówkę miał być Paweł Sz. i dotyczy to zamówień publicznych, w których oferentem był Paweł Sz.

Paweł S. i Michał K.

Do tej pory w śledztwie przedstawiono łącznie 21 zarzutów ośmiu osobom w tym b. prezesowi RARS Michałowi K., trzem innym urzędnikom Agencji, a także Pawłowi S. Zarzuty dotyczą w szczególności udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, prania brudnych pieniędzy i powoływania się na wpływy w instytucji publicznej. Obejmują też nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Agencję nie mniej niż 340 mln zł.

Trzech podejrzanych pozostaje w areszcie tymczasowym w Polsce. We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył o kolejne 60 dni, do 28 marca, areszt twórcy Red is Bad Pawłowi S.

Wobec zatrzymanego w Wielkiej Brytanii b. szefa RARS Michała K. toczy się w tym kraju postępowanie ekstradycyjne. 22 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku jego obrońcy o wydanie Michałowi K. listu żelaznego. W środę sąd zdecydował, że Michał K. może opuścić areszt za kaucją, która według brytyjskiego prawa jest podzielana na zabezpieczenie wynoszące 200 tys. funtów i poręczenie majątkowe równe 365 tys. funtów.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. i prowadzi je obecnie Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.