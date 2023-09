Sławomir Cenckiewicz został wybrany przewodniczącym komisji ds. badania wpływów rosyjskich. "Z całą pewnością komisja zbierze się jeszcze przed wyborami" - poinformował zasiadający w komisji Przemysław Żurawski vel Grajewski.

Marcin Cenckiewicz / Marcin Obara / PAP

Dziś marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akty powołania członkom Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.



Przemysław Żurawski vel Grajewski - jeden z członków komisji, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że przewodniczącym komisji został Sławomir Cenckiewicz, szef Wojskowego Biura Historycznego.



Pytany, czy komisja zbierze się przed wyborami parlamentarnymi, odparł, że "z całą pewnością". Dopytywany, czy planowane są jakieś przesłuchania, stwierdził: "nikogo nie będziemy przesłuchiwać w takim terminie, albowiem najpierw trzeba ustalić tematy, zadania, sprawy do wyjaśnienia, a nie listę osób do przepytania".



30 sierpnia, na ostatnim posiedzeniu zaplanowanym w tej kadencji, Sejm powołał 9 członków komisji ds. wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Wszyscy zostali zgłoszeni przez PiS, opozycja nie przedstawiła swoich kandydatów i nie wzięła udziału w głosowaniu.



Na członków komisji zostali powołani: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.



31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007 - 2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. 2 czerwca Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Uchwalono ją 16 czerwca, a 28 czerwca posłowie odrzucili sprzeciw Senatu do tej noweli. Prezydent podpisał nowelizację 31 lipca. W sierpniu weszła ona w życie.