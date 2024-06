Są prokuratorskie zarzuty dla rodziców 19-dniowego chłopca, który zmarł wczoraj w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Dziecko trafiło tam dzień wcześniej z poważnymi obrażeniami.

Zatrzymany ojciec 19 -dniowego noworodka / Lech Muszyński / PAP

Rodzice skatowanego noworodka - 25-letnia matka i 27-letni ojciec - usłyszeli zarzuty. Chłopczyk zmarł wczoraj w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie dzień wcześniej trafił w bardzo ciężkim stanie.

W dniu dzisiejszym oboje rodzice usłyszeli zarzut znęcania się nad osobą nieporadną oraz zarzuty spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego noworodka. Oboje nie przyznali się do popełnienia zarzucanych mu czynów, zanegowali w ogóle stosowanie przemocy wobec własnego dziecka. Złożyli dosyć obszerne wyjaśnienia, które na dalszym etapie będziemy będziemy sprawdzać - przekazała prokurator Agnieszka Weryńska.

Rodzicom noworodka grozi do 20 lat więzienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie obojga.

W sprawie zatrzymano także 58-letnią babcię dziecka. Ona jest przesłuchiwana w charakterze świadka.

Przyjęty do szpitala w trybie pilnym

Noworodek w trybie pilnym został przyjęty na oddział noworodkowy gorzowskiego szpitala - miał krwiaki w głowie oraz odklejoną siatkówkę oka. Dziecko było reanimowane.

W środę policja zatrzymała jego rodziców oraz babcię. 25-letnia matka i 27-letni ojciec oraz 58-letnia babcia w chwili zatrzymania byli trzeźwi.

Chłopczyk urodził się 1 czerwca.

To kolejny przypadek pobitego noworodka. W marcu do tego samego szpitala przywieziono 22-dniowego chłopca. Zdaniem prokuratury, znęcała się nad nim matka. Dziecko po kilku dniach zmarło w poznańskiej klinice, do której zostało przewiezione z Gorzowa. Matka i ojciec noworodka staną przed sądem.