Wiatr osiągający w Tatrach prędkość do 90 km/h spowodował unieruchomienie kolejki linowej na Kasprowy Wierch oraz wyciągów krzesełkowych w Kotle Gąsienicowymi i Kotle Goryczkowym. Narciarze będą mogli szusować na jedynych w Polsce wysokogórskich trasach o charakterze alpejskim dopiero wtedy, kiedy wiatr ustanie.

Kasprowy Wierch / Shutterstock

Na Kasprowym Wierchu leży już 1,5 metra śniegu. Odpowiednio gruba pokrywa naturalnego, białego puchu pozwalała na otwarcie obydwu stoków narciarskich na Kasprowym Wierchu, nazywanym Świętą Góra Narciarzy. Z uwagi na przepisy ochrony przyrody nie jest możliwe ich sztuczne naśnieżanie.

Zima w górach trwa w pełni, a na trasach narciarskich panują fantastyczne warunki. Dzięki intensywnym opadom śniegu, sprzyjającej aurze oraz zaangażowaniu pracowników PKL, narciarze mogą wypróbować swoich sił zarówno na trasie w Kotle Gąsienicowym, jak i Goryczkowym. Zapraszamy wszystkich miłośników narciarstwa na obie trasy udostępnione w ośrodku PKL Kasprowy Wierch - przekazał kierownik ośrodka PKL Kasprowy Wierch Marcin Kucharski.

W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego

Tatrzański Park Narodowy (TPN) przypomina o zakazie jeżdżenia na nartach poza wyznaczonymi trasami i szlakami. W obecnych warunkach nawet trasy narciarskie w rejonie Kasprowego Wierchu są zagrożone dużymi lawinami. W minionym tygodniu sporych rozmiarów lawina zeszła aż na trasę w Kotle Goryczkowym. Lawinę wyzwolił najprawdopodobniej narciarz zjeżdżający poza wyznaczonym terenem.



Zejście tej lawiny pokazuje, że jeżdżąc poza wyznaczoną trasą narażamy nie tylko siebie, ale również tych, którzy jeżdżą na nartach i poruszają się po szlakach zgodnie z zasadami - czytamy w komunikacie TPN.



Trasa narciarska w Kotle Goryczkowym rozpoczyna się na wysokości ok. 1950 m n.p.m. Długość trasy wynosi 2,1 km, w zależności od wybranego wariantu, a różnica wysokości to 602 m. Z dolnej stacji kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej prowadzi 3,5 km nartostrada do Kuźnic.