Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi mgłami, które we wtorek pojawiły się w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim oraz w północnej części woj. pomorskiego i na południu woj. dolnośląskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Ostrzeżenia pierwszego stopnia ze względu na silną mgłę, która ma się unosić do około godziny 11 wydano dla czterech województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie. W tych województwach IMGW prognozuje, że miejscami widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 300 m.



Dodatkowo ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW o silnej mgle dotyczą północnej części województwa pomorskiego oraz ośmiu powiatów województwa dolnośląskiego.



Silne mgły mogą się pojawić również w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim. W tych rejonach, według prognozy IMGW widzialność może wynosić do około 100 metrów.