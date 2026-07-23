Sikorski jednoznacznie: Zachodni Brzeg nie jest częścią Izraela

RMF24

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotkał się w Warszawie ze swoją palestyńską odpowiedniczką Varsen Aghabekian Shahin. Wśród głównych tematów rozmów znalazły się sytuacja w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu oraz spotkanie palestyńskich ambasadorów w Warszawie.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Sikorski podkreślił, że Polska uznaje prawo narodu palestyńskiego do życia w pokoju i ochrony dziedzictwa. Zaapelował także o zatrzymanie nielegalnego przejmowania ziemi przez Izrael oraz likwidację nielegalnych osiedli na Zachodnim Brzegu.

Zachodni Brzeg nie jest częścią Izraela - oświadczył Sikorski.

Szef polskiego MSZ zaapelował o „zatrzymanie nielegalnego przejmowania ziemi i przemocy osadniczej oraz o likwidację nielegalnych osiedli na Zachodnim Brzegu”.

Wzywamy też do ochrony wiernych wszystkich religii i umożliwienie im pełnego dostępu do miejsc kultu. (...) Polska niezmiennie wzywa do odblokowania przez Izrael należnych Palestynie środków finansowych pochodzących z ceł i podatków, które umożliwiłyby władzom palestyńskim skuteczne funkcjonowanie i wypłacanie gaż urzędnikom - dodał polski minister.

Minister przypomniał, że Polska uznaje państwowość Palestyny od 1988 roku i od lat wspiera ją zarówno politycznie, jak i humanitarnie. W latach 2023-2025 polska pomoc dla Palestyny osiągnęła blisko 20 mln dolarów, z czego większość środków przekazano za pośrednictwem agend ONZ, w tym UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie). Niosąc pomoc sąsiedniej, broniącej się Ukrainie, wspieramy też Strefę Gazy i region Zachodniego Brzegu - powiedział.

Sikorski o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Szef polskiej dyplomacji odniósł się również do ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że Polska sprzeciwia się anektowaniu wód międzynarodowych przez jakiekolwiek państwa czy bojówki.

Minister stwierdził, że mamy do czynienia z eskalacją. Ani Iran, ani popierane przez niego bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych - zaznaczył. To jest po prostu coś, co potępiamy - oświadczył, odnosząc się do ostatnich wydarzeń, w tym ataku jemeńskich Huti na saudyjskie tankowce i agresywnych działań Iranu w rejonie Ormuz.

Bliski Wschód w ogniu. Tankowce pod ostrzałem, ceny paliw w górę Ceny ropy na światowych giełdach pną się w górę, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Kolejne ataki wojsk USA na Iran, działania rebeliantów Huti na Morzu Czerwonym i zagrożenie dla kluczowych szlaków transportowych…

Warszawa miejscem spotkania palestyńskich ambasadorów

W środę w Warszawie spotkali się palestyńscy ambasadorowie akredytowani w krajach europejskich. Jak podkreślił Sikorski, to symbol solidarności Polski z dyplomacją palestyńską. Polska wspiera rozwiązanie dwupaństwowe, zakładające pokojowe współistnienie Palestyny i Izraela w uznanych międzynarodowo granicach.

Palestyńska minister wyraziła wdzięczność za polskie wsparcie i przypomniała, że podobne spotkanie odbyło się w Warszawie już po raz drugi - poprzednio w 2012 roku.

Podczas rozmów poruszono także temat planowanych wyborów w Palestynie. Władze palestyńskie zapowiedziały przeprowadzenie jesienią 2026 roku wyborów do Rady Legislacyjnej, a w przyszłym roku - wyborów prezydenckich. Minister Aghabekian Shahin podkreśliła, że mimo trudności, Palestyna dąży do demokratycznych procesów wyborczych, obejmujących także palestyńską diasporę.

Sikorski zaznaczył, że przeprowadzenie uczciwych wyborów pod okupacją jest wyzwaniem, ale pochwalił determinację władz palestyńskich w dążeniu do demokratycznej legitymizacji.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór uzupełnił, że polski resort dyplomacji i inne instytucje w Polsce będą wspierać stronę palestyńską w przeprowadzeniu wyborów.