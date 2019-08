​"To jest problem takiego steku kłamstw i oszustw, który dla życia publicznego jest absolutnie niszczący. Ktoś, kto piastuje taką funkcję, nie może kłamać i wywierać presji na swoich współpracownikach, żeby oni kłamali w jego imieniu" - tak o sprawie Marka Kuchcińskiego mówił w rozmowie z Onetem były szef MSW i "jedynka" Koalicji Obywatelskiej w Świętokrzyskiem Bartłomiej Sienkiewicz.

Bartłomiej Sienkiewicz / Leszek Szymański / PAP

Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że według niego afera z lotami byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego jest poważniejsza niż afera podsłuchowa.

Nie chodzi o same loty z rodziną. Moim zdaniem ten kryzys się zmienił. Na początku zauważono, że nadużywanie władzy przez marszałka Kuchcińskiego jest na niezwykłą skalę. Nastąpiło oburzenie, ale to już nie jest problem skali korzystania z tych samolotów - powiedział.

To nawet nie jest kwestia skali pieniędzy, za które Polski podatnik fundował loty marszałkowi, jego rodzinie i znajomym. To jest problem takiego steku kłamstw i oszustw, który dla życia publicznego jest absolutnie niszczący. Ktoś, kto piastuje taką funkcję, nie może kłamać i wywierać presji na swoich współpracownikach, żeby oni kłamali w jego imieniu. To już jest historia prokuratorska - stwierdził w rozmowie z Onetem.

Na czym polegały oświadczenia kancelarii, dlaczego najpierw mówiono o paru lotach, a potem zrobiło się 23, a później 100, dlaczego mówiono, że żadna rodzina nie latała, a potem się okazało, że latała? To jest ciąg kłamstw i oszustw. I to jest kryzys, a nie to, że Kuchciński latał z żoną samolotem - mówił były szef MSW.

Wczoraj Marek Kuchciński złożył rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu. To pokłosie afery, jaka wybuchła po tym, jak media ujawniły, że marszałek nadużywał swoich przywilejów. Na pokłady rządowych maszyn zabierał nie tylko swoją rodzinę, ale jak się później okazało, również swoich partyjnych kolegów i ich małżonki.

Dymisja marszałka Kucińskiego jest pierwszą dymisją, która odbyła się pod presją opozycji, mediów i opinii publicznej. Sam Jarosław Kaczyński dwa razy w trakcie krótkiego oświadczenia powtórzył, że powodem dymisji jest brak akceptacji części mediów i opinii publicznej dla takiego wykorzystania rządowych samolotów.

Nowym marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek.