Siemoniak spotkał się z szefem CIA. Rozmowy o bezpieczeństwie Polski

RMF24

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak odbył we wtorek rozmowę z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffe’em. Jak przekazał, najważniejsze informacje wynikające ze spotkania przedstawił premierowi Donaldowi Tuskowi.

O spotkaniu Siemoniak poinformował we wtorek we wpisie na platformie X. Podkreślił, że rozmowa dotyczyła kwestii bezpieczeństwa Polski.

„Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów” – napisał minister koordynator.

Podziękował też stronie amerykańskiej za „przyjaźń, wsparcie i zaufanie do Polski”.

Wśród tematów: Zagrożenia i rozmowy USA z Rosją

W poniedziałek w rozmowie z TVN24 Siemoniak zapowiadał, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami amerykańskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wskazywał wówczas, że tematem rozmów będą m.in. bezpieczeństwo Polski, możliwość eskalacji zagrożeń wobec naszego kraju oraz ostatnie kontakty przedstawicieli administracji USA z Rosją.

Te tematy związane z bezpieczeństwem Polski, możliwą eskalacją konfliktów wobec Polski i też ostatnimi rozmowami czy szefa CIA Ratcliffe’a, czy panów Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera będą na stole – mówił Siemoniak.

Szef CIA w Moskwie

Dyrektor CIA John Ratcliffe 25 sierpnia przebywał w Moskwie. Spotkał się tam z szefem rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem.

Z kolei wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa – Steve Witkoff i Jared Kushner – w sobotę rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Dzień później spotkali się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Po tych rozmowach żadna ze stron nie poinformowała o przełomowych ustaleniach.